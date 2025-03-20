Özgür Özel, Bu Akşam 20.30'da Saraçhane'de Halk Buluşmasında Vatandaşlara Seslenecek

Özgür Özel, Bu Akşam 20.30'da Saraçhane'de Halk Buluşmasında Vatandaşlara Seslenecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’deki konuşmasının ardından geceyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında geçiriyor. Özel, bugün akşam 20.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek halk buluşmasında vatandaşlara hitap edecek.

(İSTANBUL) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geceyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında geçiriyor. CHP lideri Özel, gün boyunca Saraçhane'de olacak ve bu akşam saat 20:30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek halk buluşmasında vatandaşlara hitap edecek.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra İstanbul'a gelen ve halk buluşmasında vatandaşlara seslenen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel geceyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında geçiriyor.

CHP Lideri Özel, bugün 20.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelecek.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Almanya Federasyonu'ndan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki
Chp Almanya Federasyonu'ndan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki
Gül Çiftci: "'dayanışma Sandığı'na İlişkin Tüm Bilgileri Yarın Sabah İtibarıyla Kamuoyuyla Paylaşacağız"
Gül Çiftci: "'dayanışma Sandığı'na İlişkin Tüm Bilgileri Yarın Sabah İtibarıyla Kamuoyuyla Paylaşacağız"
Ekrem İmamoğlu Gözaltında... Chp Genel Merkezi'ne "Darbeye Teslim Olmayız" Pankartı Asıldı
Ekrem İmamoğlu Gözaltında... Chp Genel Merkezi'ne "Darbeye Teslim Olmayız" Pankartı Asıldı
İbb Meclisi Chp Grubu, İmamoğlu Yeniden Görevi Başına Gelinceye Kadar İbb Meclisi'ni Terk Etmeme Kararı Aldı
İbb Meclisi Chp Grubu, İmamoğlu Yeniden Görevi Başına Gelinceye Kadar İbb Meclisi'ni Terk Etmeme Kararı Aldı
Ekrem İmamoğlu Gözaltında... Chp İzmir’de ‘Demokrasi Nöbeti’ Başladı
Ekrem İmamoğlu Gözaltında... Chp İzmir’de ‘Demokrasi Nöbeti’ Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18,5 Milyar Liralık Kırsal Kalkınma Desteği Vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18,5 Milyar Liralık Kırsal Kalkınma Desteği Vereceğiz
Özgür Özel Saraçhane'den Seslendi: "Ekrem Başkan Gözaltındayken Bize Uyku Yok, Durmak Yok"
Özgür Özel Saraçhane'den Seslendi: "Ekrem Başkan Gözaltındayken Bize Uyku Yok, Durmak Yok"