Özgür Özel, Bu Akşam 20.30'da Saraçhane'de Halk Buluşmasında Vatandaşlara Seslenecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’deki konuşmasının ardından geceyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında geçiriyor. Özel, bugün akşam 20.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek halk buluşmasında vatandaşlara hitap edecek.

(İSTANBUL) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geceyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında geçiriyor. CHP lideri Özel, gün boyunca Saraçhane'de olacak ve bu akşam saat 20:30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek halk buluşmasında vatandaşlara hitap edecek.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra İstanbul'a gelen ve halk buluşmasında vatandaşlara seslenen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel geceyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında geçiriyor.

CHP Lideri Özel, bugün 20.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelecek.

Anka Haber Ajansı