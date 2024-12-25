Özgür Özel: "Bu Şartlar Altında Vatandaşın ‘Beni Aç Bıraktın Teşekkür Ederim’ Diyerek Oy Vermeyeceği Kesin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak, "Bu şartlar altında vatandaşın ‘beni aç bıraktın teşekkür ederim’ diyerek oy vermeyeceği kesin. Ve bu süreci bu sene böyle, gelecek sene böyle götürüp daha sonra bir seçim ekonomisi uygulayarak ama bir kere kış geçiyor kurt yediği ayazı unutmuyor" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak, "Bu şartlar altında vatandaşın ‘beni aç bıraktın teşekkür ederim’ diyerek oy vermeyeceği kesin. Ve bu süreci bu sene böyle, gelecek sene böyle götürüp daha sonra bir seçim ekonomisi uygulayarak ama bir kere kış geçiyor kurt yediği ayazı unutmuyor" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücret ile ilgili CHP’li belediyelerin ne yapacağının sorulması üzerine Özel, "Hiçbir CHP’li belediye 30 bin liranın altında bir toplu iş sözleşmesi teklifle karşısındaki işçiye gitmeyecek. Bunun altında bir ücrete imza atmayacağız. Bizim asgari ücretimiz 30 bin lira" dedi. Özel, bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Dünkü telaş bugünkü grup toplantısından önce bu fiyat bu asgari ücret belli olsun diyeydi. Niçin acele ettiler? Dün Erdoğan’a şunu demişlerdir, ‘efendim siz bugün konuşacaksınız. Sonra asgari ücret perşembe belli olacak. Sonra bir dahaki grup konuşmasına kadar ki gelecek hafta salı çarşamba da yılbaşı ve ertesi gün. Biz çok dayak yeriz. Bunu bugün bunlar belirlesinler. Siz de yarın sahiplenin. Siz konuştunuz mu üstüne konuşamazlar.’ Erdoğan’ın dünkü tweeti adeta ateşin üstüne tiner döker gibi oldu. Büyük infial oldu. Çünkü millet hatır gönül için açlığa katlanacak durumda değil. Enflasyonu ezdimeyecek bir şey ilan etmedi, bir sefalet ücreti ilan etti. Ve beklediklerinin aksi bir sonuç verdi. Bugün ateşin üstüne benzini döktü daha büyük yangın var şu anda. Daha büyük tepkiler var. Hak etti. O konuda daha başka bir şey söyleyecek yok."

"Bu şartlar altında vatandaşın ‘beni aç bıraktın teşekkür ederim’ diyerek oy vermeyeceği kesin"

Özel, "Bu şartlar altında vatandaşın ‘beni aç bıraktın teşekkür ederim’ diyerek oy vermeyeceği kesin. Ve bu süreci bu sene böyle, gelecek sene böyle götürüp daha sonra bir seçim ekonomisi uygulayarak ama bir kere kış geçiyor kurt yediği ayazı unutmuyor. Tayyip Bey bu sözünü unutmasın. Bugünlerde çocuğuna çorabı alamayan adam üç sene sonra bir tık bir şey yaptı diye dönüp onu destekleyecek değil. Muhalefetin başta CHP seçim kaybetmeye niyeti yok ve geçmişten aldığı dersler açıkça ortada olduktan sonra iki sene sonra seçim ekonomisi ile bu işi kıvırmayacağını kendisi de bilir" diye konuştu.

"15 liralık şişe suyunu hiçbir çocuğun alamadığı bir süreci yaşıyoruz"

Özel, "Biz çocuğunun ayağına çorap alamayan, doktorun ye dediği proteini yiyemeyen, çocuğuna süt alamayan, üç çocuktan bir tanesinin okula kahvaltı yapmadan gittiği, beş çocuktan bir tanesinin okulda hiçbir alışveriş yapmadan evine döndükleri, belediyelerimiz dağıtmıyorsa İstanbul’un yoksul semtlerinde beslenme çantalarının yoksul çocukların boş olduğu, okullarda maalesef CHP’li belediyelere izin verildiği ölçüde su sebili koyduğumuz yoksa o 15 liralık şişe suyunu hiçbirinin alamadığı bir süreci yaşıyoruz. Ve bunları yaşatanlara aslında nasıl bir tercihte bulunduğunu insanlar görüyor" ifadesini kullandı.

“Atmaca gibi bekliyorlar. Sosyal yardımla ilgili nerede bir para görseler oraya atlıyorlar”

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriyeliler için "Başımızın üstünde yeri var" dediğini ancak, Bulgaristan Türkleri'nin Türkiye'ye geliş sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı sert sözlerle eleştirdiğini anımsattı. Özel, Erdoğan’ın "Emeklinin, işçinin memurun, yetimin hakkın size konserlerde, şarap turlarında yedirtmeyiz" ve "Borçları ödemeye gelince güvercin kesilenler, asgari ücrete gelince şahine dönüşüyor. Çünkü sırtlarında küfe yok" sözlerinin hatırlatılması üzerine, SGK'ya borcu olan tüm şirketlerin kanuna göre ilan edilmesi gerektiğini ancak ilan edilmediğini belirtti. Özel, "'Silkele silkele" diyor. Bizden faiziyle bu borçları tahsil edip sonra yandaş şirketlerine faiz affı ve taksitlendirme yapacak. El koyduğu para, CHP’li belediyelerin sosyal yardım bütçeleri. Atmaca gibi bekliyorlar. Sosyal yardımla ilgili nerede bir para görseler oraya atlıyorlar. Buna karşı gerekli tedbirleri alıyoruz" ifadesini kullandı.

“Hazmedemediği sonuçlar 31 Ekim sonuçları”

Özel, "Tayyip Erdoğan 31 Mart seçim sonuçlarını bir ölçüde sindirmişti. Hazmedemediği sonuçlar 31 Ekim sonuçları. Belediyelerin sonraki altı aylık performanslarını 31 Ekim’de ölçtürdük biz. Yüzde 58 memnuniyet çıktı CHP’li belediyelerden. Yani oy oranı yüzde 58’e denk gelecek şekilde memnuniyet. Oyunu 15 puan artıran var, yedi puan artıran var. Artırmayan yok denecek kadar az. Diyorlar ki ‘CHP’li belediyeler böyle giderse, CHP’nin gelecek genel seçimleri kazanmasına da vesile olacak bu iş. Çünkü millet, CHP’li belediyelerden memnun" diye konuştu.

“Sen asgari ücretliye 25 bin lira veriyordun da biz 3 bin lirasını aldık, konser mi yaptık”

Özel, "Biz sorduk, ‘Neyimizden memnunsunuz’ diye. Kreşler, öğrenci yurtları, sosyal yardımlar... ‘Bunları durdurmadan CHP’yi durduramazsın’ demişler beyefendiye. Beyefendi de bizi durdurmak için ilk önce yaz boyunca takip ettiğiniz talimatları verdi. Bakan’a ‘Şunları biraz silkele’ der mi? Bu resmen gözü dönmüşlük artık yani. Yapmaya çalıştıkları hizmete mani olmak. Bunu millet görüyor, millet burada gerekeni yapar. Yok konsermiş, bilmem neymiş… ‘CHP’li belediyelerin yüksek konser harcaması’ dediğinin üstünde 65 tane AK Partili belediyenin konser harcaması var. Bu bahislerde AK Parti milletin gönlünde mahkum oldu. Ne şarabıymış, anlamadım neden bahsediyor. Ama şöyle bir şey var: Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyelerle asgari ücret üzerinden bir bağ kuruyorsa, emekçinin emeğini sömüren kendi belediyeleri. Bugün 22 bin liraya mahkum eden insanları o. Asgari ücretlinin hakkını yedirmeyecekmiş. Sen asgari ücretliye 25 bin lira veriyordun da biz 3 bin lirasını aldık, konser mi yaptık” ifadesini kullandı.

(SÜRECEK)

Anka Haber Ajansı