Özgür Özel: Bu Yıl Kurban Bağışımı İstanbul Vakfı’na Yapacağım

Özgür Özel: Bu Yıl Kurban Bağışımı İstanbul Vakfı’na Yapacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu yıl Kurban bağışını İstanbul Vakfı’na yapacağını açıkladı.

(ANKARA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu yıl Kurban bağışını İstanbul Vakfı’na yapacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu yıl kurban bağışını İstanbul Vakfı’na yapacağını belirterek yurttaşları İstanbul Vakfı’na bağış yapmaya davet etti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı, dayanışmanın, paylaşmanın bayramıdır. Ben de bu yıl kurban bağışımı İstanbul Vakfı’na yapacağım. Geçim sıkıntısının arttığı, milyonların tenceresini kaynatamadığı bu günlerde herkesi dayanışmaya, İstanbul Vakfı’na kurban bağışı yapmaya davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yolsuzluk İddialarını Yargıya Taşıdı: Osman Gökçek Tanık Olarak Gösterildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yolsuzluk İddialarını Yargıya Taşıdı: Osman Gökçek Tanık Olarak Gösterildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsani Diplomasinin Sancaktarlığını Bugün Türkiye Yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsani Diplomasinin Sancaktarlığını Bugün Türkiye Yapıyor
Chp'li İl Belediye Başkanları Amasya'da Buluştu: Darbeye, Kayyuma, Hukuksuzluğa Karşı Tek Yüreğiz!
Chp'li İl Belediye Başkanları Amasya'da Buluştu: Darbeye, Kayyuma, Hukuksuzluğa Karşı Tek Yüreğiz!
Didim’de Ayşenur Ezgi Eygi Parkı Chp Genel Başkanı Özgür Özel’in Katılımıyla Açıldı
Didim’de Ayşenur Ezgi Eygi Parkı Chp Genel Başkanı Özgür Özel’in Katılımıyla Açıldı
Chp Lideri Özel: Trump, Erdoğan’ın Bir Anda Kendisine Nasıl Teslim Olduğunu Hatırlatıyor
Chp Lideri Özel: Trump, Erdoğan’ın Bir Anda Kendisine Nasıl Teslim Olduğunu Hatırlatıyor
Chp Zonguldak İl Başkanı Dural: "Halk Eti Artık Rüyasında Görüyor. Bu Maaşlarla Geçinmek İmkansız"
Chp Zonguldak İl Başkanı Dural: "Halk Eti Artık Rüyasında Görüyor. Bu Maaşlarla Geçinmek İmkansız"
Zafer Partisi Fındıklı İlçe Başkanlığı Binası Açıldı. Açılışa Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu Da Katıldı
Zafer Partisi Fındıklı İlçe Başkanlığı Binası Açıldı. Açılışa Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu Da Katıldı