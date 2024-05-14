Özgür Özel: "Bugün Ağır Bir Tarım Ve Gıda Krizi İle Karşı Karşıyayız"

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin nüfusunun her yıl ortalama 1 milyon kişi artmasına rağmen ekilen dikilen arazilerinin son 20 yılda 3,7 milyon hektar azaldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ağır bir tarım ve gıda krizi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Son 20 yıldır 2 Trakya büyüklüğünde tarım arazisinin kaybedildiğini anlatan Özel, geçen yıl çiftçilere ödenmesi gereken Hazine yardımından 178 milyar liranın "'beşli çeteye'" ve "'yandaş müteahttitlere'" verildiğini iddia etti. Çiftçinin ektikçe zarar ettiğini ve iflasa sürüklendiğini anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Bugün ağır bir tarım ve gıda krizi ile karşı karşıyayız. Nüfusu her yıl ortalama 1 milyon artan bir ülkedeyiz. 20 yıldır uygulanan politikalarla Türkiye’nin ekilen dikilen arazileri 3,7 milyon hektar azaldı, kaybedildi. Bu ne demek? İki tane Trakya demek. Her yıl doyurmak zorunda olduğumuz yeni 1 milyon kişimiz var ama malesef iki Trakya’yı kaybettik AKP döneminde. Çiftçi ektikçe zarar eden, ürettikçe iflasa sürüklenen bir kısır döngünün içinde. Tarım Kanunu'nun 21. maddesi gayrisafi milli hasılanın yüzde 1’ini çiftçilere teşvik olarak vermeyi kanuna bağlamışken malesef bu rakam zorla 5’te 1’i buluyor. Yani geçen seneki rakama bakarsak Çiftçiler Kanunu'na göre, 263 milyar destekleme primi hak etmişken 85 milyar ödenmiş 178 milyar lira hakları duruyor. O para nereye gitti? O para kur korumalı mevduata gitti. Plan-bütçe komisyonunda son dakika önerileri ile beşli çetenin kesinleşmiş vergi borçlarının aflarına gitti. Siyaset öncelik belirleme işidir. Birilerinin önceliği beşli çeteler, birilerinin önceliği yandaş müteahhitler, CHP’nin önceliği çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar, milletin efendileri."

(SÜRECEK)

Anka Haber Ajansı