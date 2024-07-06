Özgür Özel, Bükreş’te İkili Temaslarda Bulundu

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(BÜKREŞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bükreş’te, ikili temaslarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı’na katılmak üzere Romanya’nın başkenti Bükreş’e geldi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olan Özel, Bükreş Parlamento Sarayı’nda düzenlenen toplantıda Türkiye’yi temsil etmek üzere yer aldı. Özel’e; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Parti Meclisi Üyesi Emin Umut Dikili ve eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Şule Bucak eşlik etti.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Özel’i parlamento binasının girişinde karşıladı. Özel, toplantının yapıldığı salonda, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile selamlaştı. Özel, burada farklı ülkeleri temsilen toplantıya katılan diplomatlara hitap etti.

Özel ardından ikili temaslarda bulundu. Bu kapsamda Özel; İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku, Yunanistan’ın Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Üyesi, Milletvekili İlhan Ahmet ve Moldova’dan Avrupa Sosyal Demokrat Partisi (ESPD) Genel Başkanı Ion Sula ile görüştü.

Toplantının ikinci oturumunda Genel Sekreter Selin Sayek Böke, bir konuşma yaptı. Özel, toplantının kapanışında ülke temsilcileriyle bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi.

Anka Haber Ajansı