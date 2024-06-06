Özgür Özel Bulgaristan Başmüftüsü Hacı İle Görüştü

Özgür Özel Bulgaristan Başmüftüsü Hacı İle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı ile telefonda görüştü. Özel görüşmede, CHP'nin Balkanlarla kurduğu sıcak ilişkileri önümüzdeki dönemde daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı ile telefonda görüştü. Özel görüşmede, CHP'nin Balkanlarla kurduğu sıcak ilişkileri önümüzdeki dönemde daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı ile telefonda yaptığı görüşmede, kendisinin de Balkan Türkü olduğunu anımsattı. Özel, CHP'nin Balkanlar'la kurduğu sıcak ilişkileri önümüzdeki dönemde daha da geliştirmek istediklerini belirterek, her zaman Balkanlar'daki soydaşların yanında olduklarını ifade etti. Özel, Başmüftü Hacı’nın şahsında tüm Bulgaristan ve Balkan coğrafyasına dayanışma duygularını iletti.

Anka Haber Ajansı

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