Özgür Özel, Buse Ve Baran Çiftinin Düğün Törenine Katıldı

Özgür Özel, Buse Ve Baran Çiftinin Düğün Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28. Dönem Adana Milletvekili Orhan Sümer ve eşi Aynur Sümer’in oğlu Baran ve Buse çiftinin düğün törenine katıldı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28. Dönem Adana Milletvekili Orhan Sümer ve eşi Aynur Sümer’in oğlu Baran ve Buse çiftinin düğün törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana’da 28. Dönem Adana Milletvekili Orhan Sümer ve eşi Aynur Sümer’in oğlu Baran ve Buse çiftinin düğün törenine katıldı. Geçmiş dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Genç ile birlikte çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kıydığı nikahın ardından Akpınar ile Sümer ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Törene ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcıları, 28. dönem ve eski dönem milletvekilleri katıldı.

Anka Haber Ajansı

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