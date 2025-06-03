Özgür Özel: "Büyük Şair Nazım Hikmet’i Vefatının 62'nci Yılında Saygı Ve Rahmetle Anıyoruz"

Özgür Özel: "Büyük Şair Nazım Hikmet’i Vefatının 62'nci Yılında Saygı Ve Rahmetle Anıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Büyük şair Nazım Hikmet’in dizelerinde yalnızca sevdayı değil; direnişi, umudu ve mücadeleyi bulduk. Vefatının 62. yılında, onu bir şairden öte; hayatıyla direnen, kalemiyle yol gösteren bir devrimci olarak saygı ve rahmetle anıyoruz. 'Yürümek' diyor Nazım; biz de durmadan ve yılmadan özgürlük ve adalet için yürüyoruz! Yürüyelim arkadaşlar" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Büyük şair Nazım Hikmet’in dizelerinde yalnızca sevdayı değil; direnişi, umudu ve mücadeleyi bulduk. Vefatının 62. yılında, onu bir şairden öte; hayatıyla direnen, kalemiyle yol gösteren bir devrimci olarak saygı ve rahmetle anıyoruz. "Yürümek" diyor Nazım; biz de durmadan ve yılmadan özgürlük ve adalet için yürüyoruz! Yürüyelim arkadaşlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şair ve yazar Nazım Hikmet'in vefatının 62'nci yıl dönümünde andı. Özel, sosyal medya hesabından Antalya mitinginde Nazım Hikmet'in Yürümek şiirini okuduğu anların videosunu paylaşarak şu notu düştü:

"Büyük şair Nazım Hikmet’in dizelerinde yalnızca sevdayı değil; direnişi, umudu ve mücadeleyi bulduk. Vefatının 62'nci yılında, onu bir şairden öte; hayatıyla direnen, kalemiyle yol gösteren bir devrimci olarak saygı ve rahmetle anıyoruz. "Yürümek" diyor Nazım; biz de durmadan ve yılmadan özgürlük ve adalet için yürüyoruz! Yürüyelim arkadaşlar!"

Anka Haber Ajansı

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