Özgür Özel, Büyükelçi Faruk Kaymakçı’yı Ziyaret Etti

Özgür Özel, Büyükelçi Faruk Kaymakçı’yı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de T.C. Avrupa Birliği nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Faruk Kaymakçı'yı ziyaret etti.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: YASİN KABADAYI

(BRÜKSEL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de T.C. Avrupa Birliği nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Faruk Kaymakçı'yı ziyaret etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) İlerici İttifaki Grubu’nun grup konuşmasında konuşmak üzere, Belçika’nın Brüksel kentine giden Özel, konuşmasının ardından bir dizi temasta bulundu. Temaslarında Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak eşlik etti.

Özel ve CHP heyeti, T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'ni ziyaret ederek Daimi Temsilci Büyükelçi Faruk Kaymakçı'yı ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı

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