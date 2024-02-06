Özgür Özel: “Çağlayan Adliyesi Önünde Dhkp/c'li Teröristlerce Yapılan Saldırıyı Lanetliyorum”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısına ilişkin, X hesabından paylaşım yaptı. Özel’in paylaşımı şöyle:
“Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.”
Anka Haber Ajansı