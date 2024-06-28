Özgür Özel, Can Kıraç’ın Cenaze Törenine Katıldı

Özgür Özel, Can Kıraç’ın Cenaze Törenine Katıldı

Koç Holding’in kurucularından, iş insanı Can Kıraç (97) için İstanbul’daki Bebek Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye, çok önemli bir entelektüelini kaybetti” dedi.

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Koç Holding’in kurucularından, iş insanı Can Kıraç (97) için İstanbul’daki Bebek Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye, çok önemli bir entelektüelini kaybetti” dedi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden iş insanı, Koç Holding’in kurucularından Can Kıraç için cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul’daki Bebek Camii’ndeki yapılan cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, iş insanı Rahmi Koç, eski medya patronu Aydın Doğan, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, çok sayıda siyasi parti temsilcisi, iş insanı ve Kıraç’ın sevenleri katıldı. Taziyeleri, iş insanı İnan Kıraç ve yakınları kabul etti.

Özgür Özel, “Türk sanayinin çok önemli isimlerinden bir tanesiydi. Bir cumhuriyet sevdalısıydı, bir eğitim gönüllüsüydü. Koç ailesinde çok önemli görevler üstlendi. Türkiye, çok önemli bir entelektüelini kaybetti. CHP ailesi olarak hem Koç ailesine hem Kıraç ailesine hem de Türkiye’deki tüm sanayicilere, Türkiye’nin tüm entelektüel camiasına başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Yeri kolay kolay doldurulamayacak bir büyüğümüzü kaybettik. Bir kez daha başsağlığı diliyorum'" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu da "'Cumhuriyetimizin yetiştirdiği kıymetli yöneticilerinden. Ürettikleri, bu ülkeye kattıkları değerleri elbette ki saygıyla, minnetle anıyoruz'" dedi.

Dursun Özbek ise "'Can ağabeyi kaybettik. Galatasaray için çok önemli bir kişiliği var. Her zaman eksikliğini hissedeceğiz. Mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyusun'" diye üzüntüsünü dile getirdi.

Can Kıraç’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anka Haber Ajansı

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