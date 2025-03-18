Özgür Özel: “‘Çanakkale Geçilmez’ Sözünü Tarihe Yazmış Destanın Adıdır Çanakkale”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde Cihan Harbi'nin seyrini değiştirip ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü tarihe yazmış destanın adıdır Çanakkale. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde Cihan Harbi'nin seyrini değiştirip ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü tarihe yazmış destanın adıdır Çanakkale. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel’in paylaşımı şöyle:
“Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde Cihan Harbi'nin seyrini değiştirip ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü tarihe yazmış destanın adıdır Çanakkale. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”
Anka Haber Ajansı