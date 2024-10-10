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(ÇANAKKALE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti.

Çeşitli program ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çanakkale’ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk olarak Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Özel’e CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Yankı Bağcıoğlu ve Gamze Taşcıer, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile çok sayıda belediye başkanı da eşlik etti. Özel, anıta çelenk bıraktı. Özel ve beraberindeki CHP heyeti burada saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Özel, daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anka Haber Ajansı