Özgür Özel: "Çankırı Çerkeş'teki Kaza Sonucu Yaşamını Yitiren 4 Yurttaşımıza Allah'tan Rahmet Diliyorum"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankırı Çerkeş'te meydana gelen kazada yaşamını yitiren yurttaşlar için taziye mesajı yayınladı. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:
"Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."
Anka Haber Ajansı