Özgür Özel Ceyhan'da: "Kadir Haydar’ı Yargı Oyunlarıyla Görevinden Aldılar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ceyhan’da, “Kadir Haydar’a kumpas kurdular, yargı oyunları yaptılar ve hep beraber Kadir Haydar’ı yargı oyunlarıyla görevinden aldılar. Biz sakince takip ettik, desteğimizi verdik. Ona inandığımızı söyledik. Meclis’te Ceyhan’ın iradesine, Kadir kardeşimize sahip çıktık. Ve gün gelecek, devran dönecek, sandık bir daha gelecek, Kadir Ceyhan’a bir daha gelecek dedik...” diye konuştu.

HABER: MERVE GÜVEN - KAMERA: ONUR BİNGÖL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ceyhan’da, “Kadir Haydar’a kumpas kurdular, yargı oyunları yaptılar ve hep beraber Kadir Haydar’ı yargı oyunlarıyla görevinden aldılar. Biz sakince takip ettik, desteğimizi verdik. Ona inandığımızı söyledik. Meclis’te Ceyhan’ın iradesine, Kadir kardeşimize sahip çıktık ve "Gün gelecek, devran dönecek, sandık bir daha gelecek, Kadir Ceyhan’a bir daha gelecek" dedik...”şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'nın Ceyhan ilçesinde "Halk Buluşması" programına katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada, "Ceyhan’da yarım kalan şarkımız, eksik kalan bir hikayemiz var.” dedi.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kadir Haydar’ı, yıllar sonra Ceyhan’a sosyal demokrat, halkçı bir belediye başkanı olarak size emanet etmiştik. Siz de oylarınızla Ceyhan’ı kimin yöneteceğine karar vermiştiniz. Ama o gençliğiyle, o cevvaliğiyle daha 33 yaşında işe girişti. İnanılmaz işler yaptı. Kısa sürede bu kadar çok işi nasıl yapıyor bu genç adam diye herkes konuşurken birileri hazmedemedi. Ona kumpas kurdular, yargı oyunları yaptılar ve hep beraber Kadir Haydar’ı yargı oyunlarıyla görevinden aldılar. Biz sakince takip ettik, desteğimizi verdik. Ona inandığımızı söyledik. Meclis’te Ceyhan’ın iradesine, Kadir kardeşimize sahip çıktık ve "Gün gelecek, devran dönecek, sandık bir daha gelecek, Kadir Ceyhan’a bir daha gelecek' dedik...”

"CEYHAN KADİR HAYDAR DİYOR"

Kadir Haydar’a destek isteyen Özel, “Ceyhan’ın vicdanı harekete geçmiş, Ceyhan kararını vermiş, Ceyhan "Kadir Haydar" diyor... Kadir Başkan'ım belediyeye gidince belediyede yine kapıyı ardına kadar açacak, belediyenin kapısı bütün Ceyhanlılara, bütün Adanalılara ardına kadar açık olacak.” dedi.

"31 MART GÜNÜ SANDIĞA GİDİLECEK, KAYBEDİLEN ALTIN ARANACAK "

Özgür Özel, "Halk Buluşması"na gelen emeklilere şöyle seslendi:

“Türkiye’nin en güçlü, en kalabalık, en mağdur korosu, emekliler korosu. 10 bin TL diye acıklı şarkı söylüyorlar. Aslında emeklilerin durumu bu kadar kötü değildi. Tayyip Bey geldiğinde bir emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Tayyip Bey size hiç karışmasa, düzeninizi hiç bozmazsa 1,5 asgari ücret bugün 17 bin liradan 26 bin lira yapar, Allah bereket versin. "Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim" dedi ama bütün hesabı TÜİK’e göre yaptı. TÜİK ne demek? "Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu." TÜİK, Tayyip Bey’i üzmüyor ama emekliyi üzüyor. Gerçek enflasyon yüzde 120, TÜİK yüzde 68 hesaplıyor. İşin kötüsü TÜİK bu sene yüzde 68 demesine rağmen Tayyip Bey son zamda 7 bin 500 TL’yi 10 bin TL yaptı. "Yüzde 33 emekliye yeter" dedi. Emekliyi perişan etti. Şimdi emeklilerle birlikte bir hesap yapalım... 3 Kasım 2002’de en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu, bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Git sarrafa 2,5 çeyrek altın alamıyorsun... Emekliler her ay 5,5 çeyrek altın kaybediyor. Bunu siz nerede kaybettiniz? Bunu seçim sandığında kaybettiniz, Tayyip Bey gelince kaybettiniz. O gelmeden önce çeyrek altında 8 çeyrek altın alıyordunuz. O zaman nerede arayacaksınız? Kaybettiğiniz yerde. Yani 31 Mart günü nerede arayacaksınız? Sandıkta. 31 Mart günü sandığa gidilecek, kaybedilen altın aranacak....”

"ÖĞRETMENLER MÜLAKATSIZ 80 BİN ATAMA İSTİYOR"

Özel, “Tayyip Bey geldiğinde 80 bin atanamayan öğretmen vardı. Diyordu ki, ‘Bunları niye atamıyorsun. Madem mezun ediyorsun niye öğrencisiyle kavuşturmuyorsun’ Şimdi 1 milyon atanmamış öğretmen var ve onlara Tayyip Bey diyor ki, ‘Atanamayan öğretmenler.’ Öğretmenin ne kusuru var da atanamamış? Sen atamamışsın, bir de önüne mülakat çıkartmışsın. Geçen sene öğretmen alımlarında ‘Mülakat olmayacak’ diye söz verdi, mülakatı kaldırmıyor. Öğretmenler mülakatsız 80 bin atama istiyor. Onların sesi olacağız. Onlara sahip çıkacağız...” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı