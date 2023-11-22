Özgür Özel, Chp Altındağ Kadın Kolları İlçe Başkanı Eylem Balcı'nın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren CHP Altındağ Kadın Kolları İlçe Başkanı Eylem Balcı'nın ailesine taziye ziyaretinde ve Balcı’nın cenazesi için Amasya’ya giderken trafik kazası geçiren CHP Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin’e de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren CHP Altındağ Kadın Kolları İlçe Başkanı Eylem Balcı'nın ailesine taziye ziyaretinde ve Balcı’nın cenazesi için Amasya’ya giderken trafik kazası geçiren CHP Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin’e de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren CHP Altındağ Kadın Kolları İlçe Başkanı Eylem Balcı’nın ailesine bu akşam taziye ziyaretinde bulundu. CHP lideri Özel, ayrıca Balcı’nın cenazesi için Amasya’ya giderken trafik kazası geçiren CHP Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin’e de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Özel'e ziyarette; CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gamze Taşçıer ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.

Anka Haber Ajansı