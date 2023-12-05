Özgür Özel, Chp Aydın İl Örgütüyle Tbmm'de Bir Araya Geldi

Özgür Özel, Chp Aydın İl Örgütüyle Tbmm'de Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de CHP Aydın İl Örgütü'yle bir araya geldi. İl örgütü yöneticileri, Özel'e; CHP Efeler İlçe Başkanlığı'nda vizelere hazırlanırken tweet atan CHP üyeleri Gülennur, Aleda ve Cemre'nin mesajlarını iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de CHP Aydın İl Örgütü'yle bir araya geldi. İl örgütü yöneticileri, Özel'e; CHP Efeler İlçe Başkanlığı'nda vizelere hazırlanırken tweet atan CHP üyeleri Gülennur, Aleda ve Cemre'nin mesajlarını iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın İl Örgütü'nü TBMM'de ağırladı. İl örgütü yöneticileri, CHP Efeler İlçe Başkanlığı'nda vizelere hazırlanırken çektikleri fotoğrafı, "Babaevinde vizelere hazırlanıyoruzdur" notuyla paylaşan CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Üyeleri Gülennur, Aleda ve Cemre'nin mesajlarını Özel'e iletti. Özel'in ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşım şöyle:

"Aydın il örgütümüzle TBMM'de bir araya geldik. Örgütümüzün beraberinde getirdiği Efeler İlçe Başkanlığımızda vizelere hazırlanırken twit atan genç üyelerimiz Gülennur, Aleda ve Cemre'nin sıcak mesajlarını aldım. Geleceğimizi gençlerimizle birlikte kuracağız!"

Anka Haber Ajansı

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