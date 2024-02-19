Özgür Özel, Chp Genel Merkezi'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş İle Görüştü

Özgür Özel, Chp Genel Merkezi'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş İle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Parti Meclisi’nin (PM) 10 Ocak’ta aldığı kararla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için yeniden aday gösterilmişti. CHP’nin dün Ankara’da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş’ın ismi okunmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Savaş, bugün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Sabah saat 10.40’ta başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı. Lütfü Savaş, görüşmenin ardından açıklama yapmadan Genel Merkez’den ayrıldı.

FOTOĞRAF: ARŞİV

Anka Haber Ajansı

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