Özgür Özel, Chp Kadın Kolları Myk Üyeleri İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığında Kadın Kolları MYK üyeleri ile toplantı yaptı. Toplantıda, Kadın Kolları MYK üyeleri, yürüttükleri çalışmaları aktardı, yerel seçimlere yönelik sorumlu oldukları iller hakkında Özel’i bilgilendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığında Kadın Kolları MYK üyeleri ile toplantı yaptı. Toplantıda, Kadın Kolları MYK üyeleri, yürüttükleri çalışmaları aktardı, yerel seçimlere yönelik sorumlu oldukları iller hakkında Özel’i bilgilendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığında Kadın Kolları MYK üyeleriyle CHP genel merkezinde bir toplantı yaptı.

CHP Kadın Kolları üyeleri, yürüttükleri çalışmalar ve önümüzdeki yerel seçimlere yönelik sorumlu oldukları iller hakkında Özel’i bilgilendirdi. Kadın Kolları MYK Üyeleri, Gölge Kabine’deki eşitlik politikası için Özel’e teşekkür etti.

“PARTİMİZDEKİ KADIN TEMSİL ORANINI YÜZDE 37’YE ÇIKARDIK”

CHP Kadın Kolları’na yönelik SWOT analizi sunumu yapan Nazlıaka, en güçlü yönlerinin örgütlenme çalışması olduğunu belirterek şunları dedi:

“303 ilçede parti tarihimizde ilk kez Kadın Kolları İlçe Başkanlığını kurduk. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 165 bin yeni kadın üye yaparak partimizdeki kadın temsil oranını yüzde 37’ye çıkardık. Yeni kadın üyelerimizin yüzde 72’sini ev kadınları oluşturdu.”

Nazlıaka, parti içi eğitimler kapsamında her hafta salı günü Demir Leblebi Sohbetleri düzenlediklerini, bugüne kadar 120 eğitim etkinliği gerçekleştirdiklerini, deprem, sel, yangın gibi afetler sonrasında hızla yardımlaşma ve dayanışma ağı kurduklarını aktardı. “Bir bot, bir mont”, “Boş Tencere Eylemi”, “İlk Oy Projesi”, “Gülen 100’ler” gibi projelerle örgütü aktif ve dinamik tuttuklarını anlattı. Nazlıaka, 81 ilde ve 973 eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını, ortalama her ay düzenlenen bu basın açıklamalarıyla kadın kollarının yerel basınla olan bağını güçlendirdiklerini bildirdi.

"TÜZÜKTE YAPACAĞIMIZ DEĞİŞİKLİK İLE BAŞKANLARIMIZIN OY KULLANMA HAKKINI KAZANMALARINI ÖNCELİYORUZ"

Özel ise, tüzükte yapılması planlanan hazırlıklara ilişkin, “Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarımız MYK’nın doğal üyesi oluyor. Maalesef oy kullanma hakları bulunmuyor. Tüzükte yapacağımız değişiklik ile başkanlarımızın oy kullanma hakkını kazanmalarını önceliyoruz" dedi.

Özel ayrıca, CHP Kadın Kolları’nın kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirdiği YaşamHak projesinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle Kadın Kolları yönetimine teşekkür etti.

Nazlıaka’nın organize ettiği toplantıda Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel, Kadın Kolları Genel Saymanı Armağan Akyüz, Kadın Kolları MYK Üyeleri; Necla Kacan, Suzan Çakırbeyli, Fevziye Şahin, Hürmüz Avcı, Nurşen Balcı, Nejla Erdem, Merve Kır, Azize Çeroğlu, Ayten Gülsever, Hatice Semerci, Cansu Bülbül, Yasemin Yılmaz, Füsun Sökmez, Çiğdem Gegeoğlu, Bahar Önal ve Merve Altınbaş Yılmaz katıldı.

Anka Haber Ajansı