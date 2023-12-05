Özgür Özel, Chp Manisa İl Örgütüyle Tbmm'de Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de CHP Manisa İl ve İlçe Örgütleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de CHP Manisa İl ve İlçe Örgütleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl ve İlçe Örgütlerini TBMM'de ağırladı. Ziyarette CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Aslan, Özel'e bir duvar saati hediye etti. Özel'in ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşım şöyle:

"Manisa İl Başkanımız Ferdi Zeyrek ve aralarında 27 yaşındaki en genç ilçe başkanlarımız Mert Özkösemen ve Mehmet Aslan'ın da bulunduğu ilçe başkanlarımız ile TBMM'de bir araya geldik."

Anka Haber Ajansı