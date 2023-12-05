Özgür Özel, Chp Manisa İl Örgütüyle Tbmm'de Bir Araya Geldi

Özgür Özel, Chp Manisa İl Örgütüyle Tbmm'de Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de CHP Manisa İl ve İlçe Örgütleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de CHP Manisa İl ve İlçe Örgütleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl ve İlçe Örgütlerini TBMM'de ağırladı. Ziyarette CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Aslan, Özel'e bir duvar saati hediye etti. Özel'in ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşım şöyle:

"Manisa İl Başkanımız Ferdi Zeyrek ve aralarında 27 yaşındaki en genç ilçe başkanlarımız Mert Özkösemen ve Mehmet Aslan'ın da bulunduğu ilçe başkanlarımız ile TBMM'de bir araya geldik."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok İle Tbmm'de Bir Araya Geldi
Özgür Özel, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok İle Tbmm'de Bir Araya Geldi
Özgür Özel, Chp Aydın İl Örgütüyle Tbmm'de Bir Araya Geldi
Özgür Özel, Chp Aydın İl Örgütüyle Tbmm'de Bir Araya Geldi
Deniz Demir: “Ekonomik Kriz, Üniversite Tercihlerine Yansıyacak Kadar Derin Bir Yoksulluk Yarattı"
Deniz Demir: “Ekonomik Kriz, Üniversite Tercihlerine Yansıyacak Kadar Derin Bir Yoksulluk Yarattı"
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Aday Adaylığını Açıkladı
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Aday Adaylığını Açıkladı
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova İçin Yeniden Adaylık Başvurusunda Bulundu
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova İçin Yeniden Adaylık Başvurusunda Bulundu
Mustafa Bozbey, Chp'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Aday Adayı Oldu
Mustafa Bozbey, Chp'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Aday Adayı Oldu
Özgür Özel: Bundan Sonra İttifak Arayışımızı Tabana Yayacağız
Özgür Özel: Bundan Sonra İttifak Arayışımızı Tabana Yayacağız