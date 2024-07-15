Özgür Özel: “Chp Olarak Demokrasiye Ve Halk Egemenliğine Olan Bağlılık Ve İnancımızı Gururla İfade Ediyorum”

Özgür Özel: “Chp Olarak Demokrasiye Ve Halk Egemenliğine Olan Bağlılık Ve İnancımızı Gururla İfade Ediyorum”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır. CHP olarak demokrasiye ve halk egemenliğine olan bağlılık ve inancımızı bir kez daha gururla ifade ediyorum” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır. CHP olarak demokrasiye ve halk egemenliğine olan bağlılık ve inancımızı bir kez daha gururla ifade ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resim X hesabından mesaj yayınladı. Özel’in mesajı şöyle:

“15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır. CHP olarak demokrasiye ve halk egemenliğine olan bağlılık ve inancımızı bir kez daha gururla ifade ediyorum.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Samsun Milletvekili Murat Çan, Fındık Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi
Chp Samsun Milletvekili Murat Çan, Fındık Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi
İzmir'de 15 Temmuz İçin Anma Töreni
İzmir'de 15 Temmuz İçin Anma Töreni
Chp'li İlgezdi'den 10 Yıllık İş Cinayeti Raporu: "Türkiye Tarihinde Görülmemiş Bir İşçi Kıyımı Yaşandı"
Chp'li İlgezdi'den 10 Yıllık İş Cinayeti Raporu: "Türkiye Tarihinde Görülmemiş Bir İşçi Kıyımı Yaşandı"
Bau’lu 6 Bin Mezun Geleceğe Uğurlandı
Bau’lu 6 Bin Mezun Geleceğe Uğurlandı
Rizeli Hayvanseverler Erdoğan'a Seslendi: "Tbmm’den Katliam Yasasını Geri Çek"
Rizeli Hayvanseverler Erdoğan'a Seslendi: "Tbmm’den Katliam Yasasını Geri Çek"
Özgür Özel, İstanbul’da Kızının Mezuniyet Törenine Katıldı
Özgür Özel, İstanbul’da Kızının Mezuniyet Törenine Katıldı
Chp’li Tanrıkulu’ndan Diyarbakır’da İki Kuzenin Çayda Boğulmasıyla İlgili "İhmal" İddiası
Chp’li Tanrıkulu’ndan Diyarbakır’da İki Kuzenin Çayda Boğulmasıyla İlgili "İhmal" İddiası