Özgür Özel: “Chp’den Kriz Bekleyenler Çok Bekleyecek Ama İktidarımızı Bekleyenler Çok Beklemeyecek”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Mansur Bey’in bugün iftar programında, ‘Bizden kimse ayrılık beklemesin’ sözü de ve Ekrem Bey’in dünkü sözleri de peş peşe okunduğunda; CHP’den bir kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye’de bizim iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini anlıyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Mansur Bey’in bugün iftar programında, ‘Bizden kimse ayrılık beklemesin’ sözü de ve Ekrem Bey’in dünkü sözleri de peş peşe okunduğunda, CHP’de bir kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye’de bizim iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini anlıyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Türkiye’nin gerilimlere değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var”

Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in “CHP ile görüşmeyeceğiz” ifadelerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

“Genç bir arkadaşın bir tweet’ini gördük. Bir PM üyemizin programında -aynı programda da değillermiş herhalde- sonrasında tweet’ini gördük. Benim muhatabım Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli’nin de rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı da söyledik. Ona da riayet ediyoruz. Kendisi de teşekkür telefonu açmıştı. Bugün tabii o genç arkadaşın tweet’inin altında Sayın Bahçeli ile ilgili bir şey olunca… Ben Sayın Bahçeli’nin sağlığını, Sayın Celal Adan üzerinden takip ediyorum. Ara ara konuşuyoruz. Soruyorum, hatırını soruyorum, sağlık durumunu soruyorum. Sayın Celal Adan’ı aradım. Hem sağlık durumunu sordum hem de ‘Bu nedir? Kurumsal bir şey midir’ dedim. Gördüğüm kadarıyla Sayın Celal Adan da Sayın Bahçeli’nin tutumumuzdan duyduğu memnuniyeti bir kez daha hatırlattı. Ben öyle olunca ne diyeyim şimdi o genç arkadaşın tweet’ine. Onu da üzmek istemem. Ama bunlar koskoca kurumlar, koskoca partiler. Türkiye’nin böyle gerilimlere değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Sayın Genel Başkanlarının bir an önce siyasete dönmesini, sağlığına kavuşmasını bekliyoruz, umuyoruz. Bizi böyle o genç arkadaşın çekmek istediği alan ne partisinin ne Türkiye’nin faydasına olan bir alan değil. Bu kadar söyleyeyim. Kırmayayım onu da ne yapayım yani? Olacak iş değil ama oldurmuşlar. Olduğu kadar olsun. Biz Sayın Bahçeli’ye bir kez daha şifa diliyoruz. Ne zaman Sayın Bahçeli görevinin başına döner o zaman tartışmalar da olur konuşmalar da olur. O güne kadar ben Sayın Bahçeli’nin sağlığına dua ederim, onun dışında bir şey diyemem.”

“CHP’den bir kriz bekleyenlerin çok bekleyecek ama bizim iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyecek”

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın “Eğer Ekrem Başkan’ın başına siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bizden herhangi bir şekilde ayrılık ve kavga bekleyenler avcunu yalayacak” ifadelerinin sorulması üzerine ise “Şimdi biz üç kişi, Türkiye’ye çok umut veren bir birlikteliği paylaştık ve halen daha Türkiye’nin gündeminde. Sürekli de her iki taraftan çok olumlu açıklamalar geliyor. Mansur Bey’in bugün iftar programında, ‘Bizden kimse ayrılık beklemesin’ sözü de ve Ekrem Bey’in dünkü sözleri de peş peşe okunduğunda gerçekten CHP’den bir kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye’de bizim iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini anlıyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Anka Haber Ajansı