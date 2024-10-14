Özgür Özel, Chp'nin Belediye Seçimlerini İlk Kez Kazandığı Kırıkkale’ye Gidiyor

Özgür Özel, Chp'nin Belediye Seçimlerini İlk Kez Kazandığı Kırıkkale’ye Gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Ekim Çarşamba günü, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin belediye başkanlığını ilk kez kazandığı Kırıkkale’ye gidiyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Ekim Çarşamba günü, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin belediye başkanlığını ilk kez kazandığı Kırıkkale’ye gidiyor.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde yedi il belediyesini Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazanmıştı. Bu illerden biri olan Kırıkkale’nin yeni belediye başkanı yüzde 49,9’luk oy oranıyla Ahmet Önal oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çarşamba günü Önal’a hayırlı olsun ziyareti için Kırıkkale’ye gidiyor.

Özel’in Kırıkkale ziyaretinde, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve parti örgütüyle buluşacak. Özel daha sonra Kırıkkale Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. CHP Lideri Özel, Belediye Başkanı Önal’ı makamında ziyaret edecek.

Özel, Kırıkkale’deki STK ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya gelecek ve Kırıkkalelilerin taleplerini dinleyecek.

Özel son olarak ise saat 17.00’de belediye önünde halka hitap edecek.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ömer Fethi Gürer: "Akp İktidarları Döneminde Tarımın Yapısal Sorunları Arttı"
Ömer Fethi Gürer: "Akp İktidarları Döneminde Tarımın Yapısal Sorunları Arttı"
Gökçe Gökçen: “Çözüm, İfade Özgürlüğünün Olmadığı Bir Ortamda Anayasa’yı Değil, İktidarı Değiştirmek”
Gökçe Gökçen: “Çözüm, İfade Özgürlüğünün Olmadığı Bir Ortamda Anayasa’yı Değil, İktidarı Değiştirmek”
Deniz Yücel’den Numan Kurtulmuş’a: “R Yapmanız İçin Mehmet Uçum'un Size Ayar Mı Vermesi Gerekiyordu”
Deniz Yücel’den Numan Kurtulmuş’a: “R Yapmanız İçin Mehmet Uçum'un Size Ayar Mı Vermesi Gerekiyordu”
Özgür Karabat: “Akp Kuryeleri Koruyacak Düzenlemeler Yapacağına Onlara Ek Vergi Getirip Daha Fazla Sömürüyor”
Özgür Karabat: “Akp Kuryeleri Koruyacak Düzenlemeler Yapacağına Onlara Ek Vergi Getirip Daha Fazla Sömürüyor”
Ömer Çelik: "İsrail’in Unıfıl'e Saldırması, Bm Üyesi Tüm Ülkelere Saldırması Demektir"
Ömer Çelik: "İsrail’in Unıfıl'e Saldırması, Bm Üyesi Tüm Ülkelere Saldırması Demektir"
Ömer Çelik, Boykot Edilen İşletmenin Açılışına Katılan Partililerin Disipline Sevk Edildiğini Açıkladı
Ömer Çelik, Boykot Edilen İşletmenin Açılışına Katılan Partililerin Disipline Sevk Edildiğini Açıkladı
Chp’li Tanrıkulu’ndan Diyarbakır’da Işıksız Kavşak Tepkisi
Chp’li Tanrıkulu’ndan Diyarbakır’da Işıksız Kavşak Tepkisi