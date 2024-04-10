Özgür Özel, Chp’nin Önceki Genel Başkanlarını Arayarak Bayramını Kutladı

Özgür Özel, Chp’nin Önceki Genel Başkanlarını Arayarak Bayramını Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı arayarak bayramlarını kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı arayarak bayramlarını kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin önceki genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Özel; 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 6. Genel Başkan Altan Öymen, 5. Genel Başkan eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı arayarak kendilerinin ve ailelerinin bayramını kutladı ve iyi dileklerini iletti.

Özel, ayrıca 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile de görüşerek Sezer ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Anka Haber Ajansı

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