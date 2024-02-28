Özgür Özel, Çorlu Ticaret Ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ’da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve oda üyeleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ’da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve oda üyeleri ile bir araya geldi.

Özgür Özel, Tekirdağ’da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve oda üyeleri ile bir araya geldi.

Genel Başkan Özel'e ziyarette; CHP Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak ve İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer ile Tekirdağ İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli eşlik etti.

Anka Haber Ajansı