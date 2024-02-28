Özgür Özel, Çorlu Ticaret Ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Özgür Özel, Çorlu Ticaret Ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ’da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve oda üyeleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ’da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve oda üyeleri ile bir araya geldi.

Özgür Özel, Tekirdağ’da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve oda üyeleri ile bir araya geldi.

Genel Başkan Özel'e ziyarette; CHP Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak ve İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer ile Tekirdağ İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Karabat: "Bizim İşimiz Gücümüz Türkiye, İşimiz Gücümüz Turhal Olacak. Sizlere Söz Veriyoruz"
Özgür Karabat: "Bizim İşimiz Gücümüz Türkiye, İşimiz Gücümüz Turhal Olacak. Sizlere Söz Veriyoruz"
Halil Posbıyık: “Ereğli’de Kaotik Ortam İsteyenlere Karşı Tekrar Aday Oldum”
Halil Posbıyık: “Ereğli’de Kaotik Ortam İsteyenlere Karşı Tekrar Aday Oldum”
Çorlu Tren Kazası Davasının Karar Duruşması Yarın: Chp Genel Başkanı Özgür Özel'in De Katılması Bekleniyor
Çorlu Tren Kazası Davasının Karar Duruşması Yarın: Chp Genel Başkanı Özgür Özel'in De Katılması Bekleniyor
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Ankara'da Mansur Yavaş'ı Desteklediğimizi Deklare Ediyoruz"
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Ankara'da Mansur Yavaş'ı Desteklediğimizi Deklare Ediyoruz"
Chp Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin'in Ürkmez’deki Seçim Ofisine Coşkulu Açılış
Chp Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin'in Ürkmez’deki Seçim Ofisine Coşkulu Açılış
Erhan Adem: “Tarımsal Destekler Çiftçiye Sadaka Gibi Dağıtılıyor, Karşılığında Da Oy İsteniyor”
Erhan Adem: “Tarımsal Destekler Çiftçiye Sadaka Gibi Dağıtılıyor, Karşılığında Da Oy İsteniyor”
Konya’da Akp Belediye Başkan Adayına Tepki Gösteren Vatandaş: "25 Yıllık Ak Partililiğimi Bıraktım"
Konya’da Akp Belediye Başkan Adayına Tepki Gösteren Vatandaş: "25 Yıllık Ak Partililiğimi Bıraktım"