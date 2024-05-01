Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüşmesi Öncesinde Partisinin Önceki Genel Başkanlarını Aradı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde partinin önceki genel başkanları; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı, görüş ve önerilerini aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde partinin önceki genel başkanları; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı, görüş ve önerilerini aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın 16.00’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi’nde görüşecek. Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin öncesinde partisinin önceki genel başkanlarını aradı. Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüşen Özel, genel başkanlara görüşmenin çerçevesine dair bilgi verdi. Genel başkanların da görüş ve önerilerini alan Özel, daha önce MYK ve PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da konudaki görüşlerini almıştı.

Anka Haber Ajansı