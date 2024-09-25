Özgür Özel: “Değerli Meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü Kutluyorum”

Özgür Özel: “Değerli Meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü Kutluyorum”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Büyük bir özveriyle ülkemizin dört bir yanında görev yapan değerli meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor, mensubu olmaktan gurur duyduğum eczacılık mesleğinin tüm üyelerini saygıyla selamlıyorum” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Büyük bir özveriyle ülkemizin dört bir yanında görev yapan değerli meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor, mensubu olmaktan gurur duyduğum eczacılık mesleğinin tüm üyelerini saygıyla selamlıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Ecz. Özgür Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel’in paylaşımı şöyle:

“Büyük bir özveriyle ülkemizin dört bir yanında görev yapan değerli meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor, mensubu olmaktan gurur duyduğum eczacılık mesleğinin tüm üyelerini saygıyla selamlıyorum.”

Anka Haber Ajansı

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