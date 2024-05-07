Özgür Özel, Devlet Bahçeli Görüşmesi Başladı

Özgür Özel, Devlet Bahçeli Görüşmesi Başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi, saat 12.00 itibarıyla TBMM’de başladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi, saat 12.00 itibarıyla TBMM’de başladı.

TBMM’de MHP lideri Bahçeli’nin makam odasında gerçekleşen görüşme saat 12.00'da başladı. Bahçeli; Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan'dan oluşan Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetini makam odasının kapısında karşıladı. Görüşme, baş başa olarak sürüyor.

Görüşmenin ardından iki liderden açıklama beklenmezken Özel'in ziyareti grup toplantısında gündeme getirebileceği öğrenildi.

Anka Haber Ajansı

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