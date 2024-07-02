Özgür Özel Didim Belediyesi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı makamında ziyaret etti. Özel, "Didim halkı sizin cebinize bir anahtar koydu. O anahtar Didim'in altın anahtarı, belediyenin kapı anahtarı, kasa anahtarı değil. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarı. Üç yıl sonra o anahtar sizdeki anahtar sizin buradaki iyi yönetiminizde bize iktidarın kapılarını aralayacak inşallah. O günlerin umudu, hasreti, kararlılığıyla hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı makamında ziyaret etti. Özel, "Didim halkı sizin cebinize bir anahtar koydu. O anahtar Didim'in altın anahtarı, belediyenin kapı anahtarı, kasa anahtarı değil. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarı. Üç yıl sonra o anahtar sizdeki anahtar sizin buradaki iyi yönetiminizde bize iktidarın kapılarını aralayacak inşallah. O günlerin umudu, hasreti, kararlılığıyla hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Didim-Turgutreis-Bodrum Denizotobüsü Seferi açılış töreni için Didim'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı da makamında ziyaret etti. Özel'e ziyarette Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanısıra ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de eşlik etti.

Genel Başkan Özel'i makanında ağırlayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay "Değişimden sonra bir kadın belediye başkanı atadınız ve Didim halkı da teveccühü ile kadın belediye başkanı olmamı sağladı bu yüzden teşekkür ediyorum. Genel iktidara gidebilmemiz içinde patimizin önündeki yolları genişletmeye çalışıyoruz. Arkanızda olduğumuzu ve tüm halkla beraber iktidara yüreyeceğimizin sözünü veriyorum size. Ziyaretinizden dolayı da sizlere çok teşekkür ederim” dedi.

Başkan Gençay'ın ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şunları söyledi:

"Hatice başkanımız Didim'in seçilen ilk kadın belediye başkanı. Aydın, Türkiye'ye kadın belediye başkan başarısı konusunda örnek olmuş bir şehir. Markalaşmış bir ismi var Topuklu Efe diye. Ardından tabii İzmir'in, Aydın'ın, Denizli'nin, Muğla'nın, kadın belediye başkanı sayısında bütün Türkiye'ye örnek olması gerekiyor. O anlamda Didim'de kadın adaylar arasından bir tercihte bulunma yönünde zaten yaklaşım vardı. Siz de hem yapılan anketlerle, hem örgütümüzün, hem milletvekillerimizin genel olarak bütün toptan değerlendirmenin sonunda üzerinizde mutabakata varılan bir isim oldunuz ve seçimlerde de önemli bir başarı elde ettiniz. Aynı Özlem Başkan'ın başarıları gibi sizin de başarılarınızın diğer kadınların önünü açmasını ümit ediyoruz. Burada Muğla Menteşe Belediye Başkanımız da buradaydı. Tabii bütün illerde çok daha fazla kadın belediye başkanımızın, kadın milletvekili olmasını ümit ediyoruz bundan sonraki süreçte de. Didim benim çok yakından tanıdığım bir yer. Çok sayıda Manisalı hemşehrimiz burada. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da güzel belediyecilik hizmetleriyle, örgütümüzle dayanışma halinde, milletvekillerimiz uyum halinde çok önemli başarılar elde edecek. Aydın bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olmadığı bir kentken yoğun emeklerle, yoğun çabalarla Özlem Hanım 22'nci dönemde milletvekilliği yaptı. Biz 24.dönemde Bülent başkanımla birlikte başladık. Bülent başkan'ın genel başkan yardımcısı olarak çok önemli katkıları oldu. Hem CHP siyasetine hem Aydın'daki siyasete hep birlikte çalışılıyor. Bu dönemde milletvekillerimiz uyum içinde gayret gösteriyorlar. Son katılan arkadaşımız belediye başkan yardımcılığından geldi Evrim Başkanımız belediyeciliği bilen bir kardeşimiz. Didim'in bir evladı var. Her ne kadar burada doğmamış olsa da bir Didimli olarak burada. Süleyman Bülbül yine Aydın'ımızın evladı Nazilli'mizin evladı. Hem ilçe dağılımlarıyla, hem siyasetçi tecrübesiyle kadın katkısıyla, gençlerin katkısıyla Aydın'da önemli işler başaracağız.

Merkezi iktidar

İnşallah belediye başkanlarımızı iktidarın belediye başkanları olma merkezi iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu günlerin yaşatmayı ümit ediyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği'yle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Manisa Belediye Başkanımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sağlıklı Kentler Belediyeler Birliği'nde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Türkiye Belediyeler Birliğinin encümeninde Aydın'ın bütün belediyelerini Didim'i de hem tarihi kentlerle hem sağlıklı kentlerle yakalayan çok önemli bir sürecin içindeyiz. Sekiz Ege ilinin sekizinde partimiz kazandı. Bu da çok tarihi bir başarı. O açıdan hep birlikte doğruları tekrar ederek, yanlışlardan uzak durarak vatandaşın gönlünü yaparak, israftan kaçınarak, dürüst, şeffaf belediyecilik anlayışıyla kentlerimizi yönetim hep birlikte bundan sonra başarıyı elde edeceğiz. Her yerde söylüyorum. Didim halkı sizin cebinize bir anahtar koydu. O anahtar Didim'in altın anahtarı, belediyenin kapı anahtarı, kasa anahtarı değil. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarı. Üç yıl sonra o anahtar sizdeki anahtar sizin buradaki iyi yönetiminizde bize iktidarın kapılarını aralayacak inşallah. O günlerin umudu, hasreti, kararlılığıyla hep birlikte çalışıyoruz Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun"

Anka Haber Ajansı