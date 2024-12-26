Özgür Özel, Dil Derneği’ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneği’ni ziyaret ederek Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ile görüştü.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneği’ni ziyaret ederek Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Dil Derneği’nin Ankara’da bulunan genel merkezini ziyaret ederek Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ile görüştü. Ziyarette Özel’e. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti.

Derneğin kütüphanesini inceleyen Özgür Özel'e Dernek Başkanı Sevgi Özel basılan kitaplar ve dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Anka Haber Ajansı