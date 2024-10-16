Özgür Özel, Doğu Turundan Önce Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek

Özgür Özel, Doğu Turundan Önce Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki hafta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki altı ile yapacağı ziyaretler öncesinde, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek. Ziyaretin 21 Ekim Pazartesi günü yapılması planlanıyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki hafta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki altı ile yapacağı ziyaretler öncesinde, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı21 Ekim Pazartesi günü cezaevinde ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haftaya Diyarbakır, Mardin, Batman, Van, Hakkari ve Şırnak illerini ziyaret edeceği bir doğu turuna çıkacak. CHP Lideri Özel'in bu tur öncesinde, sekiz yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek.

Anka Haber Ajansı

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