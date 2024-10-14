Özgür Özel, Doğu Ve Güneydoğu İlleri Turuna Çıkıyor

Özgür Özel, Doğu Ve Güneydoğu İlleri Turuna Çıkıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekim ayı sonunda Mardin, Batman ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan illeri ziyaret edeceği bir tura çıkacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekim ayı sonunda Mardin, Batman ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan illeri ziyaret edeceği bir tura çıkacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önceden sözünü verdiği ancak ayağının kırılması nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı doğu turunu ekim ayının son haftasında gerçekleştirecek.

CHP Lideri Özel, doğu turu kapsamında Mardin, Batman ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde, il örgütü ve vatandaşlarla bir araya gelecek. Özel, doğu turu programında ayrıca gittiği illerin meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle görüşerek bölgenin sorunları ve vatandaşların taleplerine ilişkin bilgi alacak.

"CHP artık yedi bölgenin partisi"

Edinilen bilgiye göre, Muğla’da hafta sonu düzenlenen CHP İl Başkanları toplantısında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin illerinin başkanlarıyla ayrıca bir araya geldi. Özel, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, CHP’nin önümüzdeki günlerde yedi bölgede siyaset yapacağını vurgulamıştı. Özel, “Türkiye’ye yedi bölgeden sesimizi duyuracağız. Bir zamanlar CHP’yi kıyılara sıkışmakla, sadece sahil şeridinin partisi olmakla, Sivas’ın doğusuna geçememekle suçlayanlar kendilerine övünç dolu bir coğrafi alan tanımlıyorlardı. CHP, yedi bölgede il belediye başkanı olan tek parti. CHP, artık sahillerin, kıyıların değil; yedi bölgenin, 81 ilin, 973 ilçenin birinci partisidir” ifadelerini kullanmıştı.

Anka Haber Ajansı

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