Özgür Özel, Dtso Başkanı Mehmet Kaya'ya Taziye Ziyaretinde Bulundu

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi Hayriye Kaya'yı kaybeden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya'ya taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Lideri Özel, üç gün önce annesi Hayriye Kaya'yı kaybeden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya'ya taziye ziyareti gerçekleştirdi. Özel'e Diyarbakır'daki taziye ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan eşlik etti.

Anka Haber Ajansı