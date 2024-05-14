Özgür Özel, Dünya Çiftçiler Günü'nü Kutladı

Özgür Özel, Dünya Çiftçiler Günü'nü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidar partisinin 22 yıllık iktidarında sürdürdüğü yanlış ekonomi ve tarım politikaları nedeniyle emeklerinin karşılığını alamayan, buna rağmen toprağa hayat vermeyi sürdüren tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" dedi.

(ANKADA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidar partisinin 22 yıllık iktidarında sürdürdüğü yanlış ekonomi ve tarım politikaları nedeniyle emeklerinin karşılığını alamayan, buna rağmen toprağa hayat vermeyi sürdüren tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Çiftçiler Gününü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "İktidar partisinin 22 yıllık iktidarında sürdürdüğü yanlış ekonomi ve tarım politikaları nedeniyle emeklerinin karşılığını alamayan, buna rağmen toprağa hayat vermeyi sürdüren tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Anka Haber Ajansı

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