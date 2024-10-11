Özgür Özel: "Dünya Kız Çocukları Günü’nü Kutluyorum"

Özgür Özel: "Dünya Kız Çocukları Günü’nü Kutluyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı. Özel, “Kız çocuklarının başta eğitime erişim hakkı olmak üzere hiçbir engelle ve eşitsizlikle karşılaşmadıkları, hayallerine ulaşabildikleri, bir ülke ve dünyayı yaratabilme umuduyla” ifadesini kullandı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı. Özel, “Kız çocuklarının başta eğitime erişim hakkı olmak üzere hiçbir engelle ve eşitsizlikle karşılaşmadıkları, hayallerine ulaşabildikleri, bir ülke ve dünyayı yaratabilme umuduyla” ifadesini kullandı

Sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşım ile 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu açıklamayı yaptı:

“Kız çocuklarının başta eğitime erişim hakkı olmak üzere hiçbir engelle ve eşitsizlikle karşılaşmadıkları, hayallerine ulaşabildikleri, onları şiddetten koruyabildiğimiz ve yaşatabildiğimiz bir ülke ve dünyayı yaratabilme umuduyla Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum.”

Anka Haber Ajansı

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