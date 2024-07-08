Özgür Özel, Dünya Üçüncüsü Olan 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı’nı Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda üçüncü olan 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı’nı ve teknik ekibini kutladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda üçüncü olan 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı’nı ve teknik ekibini kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı’nın dünya üçüncüsü olması nedeniyle tebrik mesajı yayınladı. Özel’in mesajı şöyle:

“17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda milli takımını yenerek Dünya 3'üncülüğünü kazanan 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımımızı ve teknik ekibi kutluyor, ilerleyen yıllarda oyuncularımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”

Anka Haber Ajansı