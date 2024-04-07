Özgür Özel, Dünyadaki Sosyal Demokrat Liderlere Bu Kez İngilizce Seslendi

Özgür Özel, Dünyadaki Sosyal Demokrat Liderlere Bu Kez İngilizce Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, “İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "'İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum'" dedi.

Özgür Özel, Romanya’nın başkenti Bükreş’te dün düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Zirvesi’ne katıldı. Özel, zirveye katılan İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Özel, resmi X hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, Sanchez ile fotoğrafını paylaştı. Özel, şunları kaydetti:

''İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum.''

Anka Haber Ajansı

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