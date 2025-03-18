Özgür Özel: “Ece Üner’e, Fiili Gözaltı İşlemi Ve Adli Kontrol Tedbiri Uygulanması Kabul Edilemez”

Özgür Özel: “Ece Üner’e, Fiili Gözaltı İşlemi Ve Adli Kontrol Tedbiri Uygulanması Kabul Edilemez”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gazeteci Ece Üner’e, bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle fiili gözaltı işlemi ve adli kontrol tedbiri uygulanması kabul edilemez. İktidar ve aparatları artık gazetecilerle uğraşmayı bırakmalıdır” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gazeteci Ece Üner’e, bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle fiili gözaltı işlemi ve adli kontrol tedbiri uygulanması kabul edilemez. İktidar ve aparatları artık gazetecilerle uğraşmayı bırakmalıdır” dedi.

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, “yargı organlarının alenen aşağılama ve TCK'nın 288/1 Maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Savcılık Üner'i, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Üner, yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları söyledi:

“Gazeteci Ece Üner’e, bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle fiili gözaltı işlemi ve adli kontrol tedbiri uygulanması kabul edilemez. İktidar ve aparatları artık gazetecilerle uğraşmayı bırakmalıdır. Ece Üner’e ve Halk TV ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Anka Haber Ajansı

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