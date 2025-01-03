Özgür Özel: "Enflasyonu Yüzde 1 Açıkladılar. Yine Emeklinin Cebinden Para Çaldılar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün açıklanan enflasyona ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Bugün enflasyonu yüzde 1 olarak açıkladılar. Niye? Bugün açıklanan enflasyon toplam enflasyona etki edecek. Yüzde 2 buçuk - 3 çıksa, iki puan fazla zam verecek. Emekliye yüzde 12 değil, 11 vermek için; 16 değil, 15 vermek için bugün enflasyonu geçen sene olduğu gibi bütün zamlar 1 Ocak’tan geçerli, 'enflasyon yüzde 1' dediler. Yine SSK emeklisinin, yine devlet memurluğundan emekli olanın, BAĞ-KUR emeklisinin ce

HABER: Gülara SUBAŞI - KAMERA: Yasin KABADAYI

(ARDAHAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün açıklanan enflasyona ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Bugün enflasyonu yüzde 1 olarak açıkladılar. Niye? Bugün açıklanan enflasyon toplam enflasyona etki edecek. Yüzde 2 buçuk - 3 çıksa, iki puan fazla zam verecek. Emekliye yüzde 12 değil, 11 vermek için; 16 değil, 15 vermek için bugün enflasyonu geçen sene olduğu gibi bütün zamlar 1 Ocak’tan geçerli, "enflasyon yüzde 1" dediler. Yine SSK emeklisinin, yine devlet memurluğundan emekli olanın, BAĞ-KUR emeklisinin cebinden para çaldılar" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, belediye önünde Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile vatandaşlara hitap etti. İlk olarak kürsüye çıkan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Genel Başkanımız Ardahan'a özel önem veriyor. Genel Başkan olmadan önce dört defa gelmişti. Ardahan'ın tüm sorunlarını biliyor. Şimdi dosyalarımızı kendilerine teslim edeceğiz. Hem kısa dönem sonraki CHP iktidarında hem de o zamana kadar Ardahan'ın önceliklerini kendi önceliği olarak genel başkanımız olarak takip edecek. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz" dedi.

"Söz verilen hizmetler yapılmış, yenileri için de gayret gösteriliyor"

CHP Lideri Özel, Ardahan'a beşinci kez geldiğini, ilk olarak İl Başkanlığı'na uğradığını belirterek, "Sabah baba evinde oturduk, konuştuk. Baba evinin kapılara ardına kadar açık, her gelenin yeri başımızın üzeridir" dedi. Özel, "İki dönemdir Faruk Demir Başkanımız Ardahan’da iki oydan birini alarak, yaptığı hizmetler takdir görerek, kapısından kimseyi çevirmeyerek, halkçı belediyecilik anlayışıyla en iyi hizmetleri yaparak çalışıyor. En kısa zamanda Ardahan'da CHP iktidarını sizlere yaşatmak için gayret gösterecekler" diye konuştu. Özel, Ardahan Belediyesi'nin ilk kez kazanıldığı 2019'da kente geldiğini, asfalt sorununun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla çözüldüğünü belirterek, "Şimdi geliyorum görüyorum. Ardahan'ın yollarıyla gurur duydum. Kültür Merkezi vardı. Yapılmış, bitmiş olduğunu öğrendim. Hayvan kesim evi yapılacaktı, mezbaha yapılacaktı, olmuş. Yanına kavurma imalathanesi yapılmış. Söz verilen hizmetler yapılmış, yenileri için gayret gösteriliyor. Ben partinin genel başkanı olarak üzerime ne düşerse, Ekrem Başkanımızın üstüne ne düşerse, diğer birliklerimize ne düşerse Ardahan’ın yanındayız, Faruk Demir’in arkasındayız. Otogarınızın inşaatı bitmiş, hizmete girmiş. Bunu da büyük memnuniyetle gördüm. Bundan sonraki süreçte çok daha iyilerini yapacağız. Ama esas mesele nedir? Belediye ne yapar? Mezbaha yapar, otogar yapar, asfalt döker evelallah buralarda eksiğimiz yok. Varsa da gideririz. Ama belediyenin yapamayacağı, hükümetin yapacağı işler var. Bunların en başında konu Ardahan'sa hayvancılık. Bugün Ardahan’da sütü 12 liraya satıyorsunuz, doğru mu? Yem 600-660 lira. 50 kilo olduğuna göre yemin kilosu 12 lira. Hani bir kilo süt satınca, 1,5 kilo yem alacaktık. 1 kilo süt satınca 1,5 kilo yem alırsan para kazanır. 1 kilo süt, 1 kilo yem aynı paraya gelirse ki şimdi alınamıyor bile o zaman maalesef hayvanlar kesime gider, hayvancılık yara alır" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"CHP ilk sandıkta gelecek, kaynakları Ardahan’ın hayvancısına, çiftçisine aktaracak"

"Gelirken hayvancılık yapan büyüklerimizle sohbet ettik. Diyorlar ki "Aslında Türkiye’yi de kendi karnımızı da doyururuz. Ama yurt dışından Güney Amerika ülkelerinden angusların gelmesi, bunlara destek verilmesi, bunlardan zaman zaman verginin sıfırlanması bizi perişan etti. Onlara destek yerine Ardahan’daki hayvancılıkla uğraşanlara, arıcılıkla uğraşanlara, süt üretenlere, süt ürünlerinden şehrini ve kendini geçindirmeye çalışanlara destek olunması lazım" diyor. Ve diyorlar ki "2025 yılında 525 bin, yarım milyondan fazla hayvan ithalatına daha izin verildi. Resmi Gazetede yayımlandı, bu bizim idam fermanımız demek’ diyorlar. Ben buradan Erdoğan’ı bir kez daha uyarıyorum. Ardahan’da gece eksi 30 derece, gündüz eksi 16-17 derecede bu insanlar sana sesini duyuramadıkları için burada toplandılar. "Yap" demiyorum, yapmayacaksın. "O ithalatı engelle" demiyorum, söz verdin, yandaşlarını zengin edeceksin. Ama CHP ilk sandıkta gelecek, ithalatı yasaklayacak o kaynakları Ardahan’ın hayvancısına, çiftçisine aktaracak, bu insanların yüzünü güldürecek. Söz veriyoruz buna."

"CHP iktidarında çiftçimizin ve hayvancımızın çekmiş oldukları kredilerin faizlerini bir sefere mahsus sileceğiz"

Özel, çiftçi sayısının 20 yılda 500 bin azaldığını, çifttçilerin yaş ortalamasının 58 olduğunu belirterek, "Üç çiftçiden ikisi genç çiftçilerin bu işi bırakmanın peşinde. Ve yine çiftçilerin neredeyse dörtte üçü banka borçlarıyla, hacizlerle, faizlerle karşı karşıya. CHP iktidarında çiftçimizin ve hayvancımızın çekmiş oldukları kredilerin faizlerini bir sefere mahsus sileceğiz. Ana parasını beş yıla böleceğiz. Bunun müjdesini veriyoruz. Tarım ve hayvancılık kenti Ardahan’ı ayrıca ekstra teşvik edeceğiz, hibelerle öncelikli bir kent haline getireceğiz. Malum çıkan kanuna göre gayri safi milli hasılanın yüzde 1'i çiftçiye destekleme olarak dağıtılacaktı. Bu sene bütçe geldi gayri safi milli hasıla belli oldu. Bu paranın yüzde biri 615 milyar lira ama çiftçiye destek için ayrılan para 135 milyar lira. Kendi çıkardığı kanuna kendi uymayan, verdiği sözü kendi tutmayanlar sizlerin hak ettiği desteklemenin beşte birini bütçeye koydular. Yani bütçenin tamamı harcansa, tamamı çiftçiye verilse, verilen sözün beşte biri tutulacak. Bu, kendi çıkardığı kanuna uymayanları da size şikayet ediyoruz" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"Artık Tayyip Bey'in gözünde Ardahan yok Ardahanlıların gözünde de bundan sonra Erdoğan yok"

"Ardahanlıların beklentilerinin farkındayız. 30 yıldır Doğu Ekspresi bekliyorsunuz. Doğu Ekspresi geliyor, Kars’ta duruyor. Doğu Ekspresi‘nin son durağının Ardahan olması lazım, ilk durağın Ardahan olması lazım. O tren buraya gelse turizm canlanacak, ekonomide yeni imkanlar ortaya çıkacak, esnafın, Ardahanlının yüzü gülecek. 2018 seçimleri öncesinde Erdoğan buraya geldi, Sahara Tüneli'nin sözünü verdi. O tünel yapıldığında Hopa Limanı’na ulaşım çok kolay olacaktı. Üstünden beş yıl geçti, halen Sahara Tüneli’ne kazmayı vurmadılar. Bir diğer Ardahan‘a yapılan kandırmaca Posof Ilgar Tüneli. Ona 2017’de göstermelik başladılar. Önce ‘2019’da bitireceğiz’ dediler. Sonra projenin detayları çıktı. Bitiş yılında 2021 diye tabelaya yazdılar. 2025 yılındayız, Posof Ilgar Tüneli’nde ilerleme sadece 100 metre. Çıldır Gölü’nün turizme açılması, Yalnızçam Kayak Tesisleri’nin aktif hale getirilmesi Ardahan için önemli. Bunları AK Parti yapar mı? Vallahi yapmaz, yapamaz. Yapacak olsa şimdiye kadar yapardı. 2017’den 2025’e sekiz yılda 100 metre tünel ilerlediyse artık Tayyip Bey'in gözünde Ardahan yok Ardahanlıların gözünde de bundan sonra Erdoğan yok.

"14 bin lira en düşük emekli maaşı değildir. Emekliyi düşkün hale getirme maaşıdır"

Erdoğan diyor ki; "Emeklileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedim." Maalesef doğru söylemiyor. Şahit var mı? Şahit buradaki emekliler. Tayyip Bey gelmeden önce, onun hep kötülediği üçlü koalisyon döneminde, rahmetli Ecevit’in o beğenmediği son döneminde, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün asgari ücret 22 bin lira. Yetersiz ama 22 bin lira. 1,5 asgari ücret olsa, kaç para olacak emekli maaşı? 33 bin lira. Bugün 12 bin 500 lirayı 14 bin lira yapmaya hazırlanıyorlar. 14 bin lira en düşük emekli maaşı değildir. Emekliyi düşkün hale getirme maaşıdır. Emekliyi aç bırakma maaşıdır. Emekliyi sefalete mahkum etme maaşıdır. 14 bin lira ile emekli ev kirası ödese, Ardahan’da ortalama ev kirası 12 bin 200 lira. Yani bütün evlere ödenen kirayı ev sayısına böl, 12 bin 200 lira. 14 bin lira maaş, 12 bin lira ev kirası. Nasıl olacak bu geçim? Hadi ortalaması 12, en kötü eve razı oldun, 6 bin, 7 bin, 8 bin liradan aşağı ev yok. Maaşın yarısından çoğu kiraya geçiyor. Maaşı kiraya versen aç kalırsın, karnını doyursan sokakta kalırsın.

"Emekliye yüzde 12 değil, 11 vermek için enflasyon yüzde 1 dediler"

Diğer taraftan asgari ücrette 17 bin lirayı bir yıl boyunca zamlamadılar. Asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artarmış. Hayatımda duyduğum en büyük yalan. Merkez Bankası hesaplamış asgari ücret yüzde 1 artınca, enflasyon binde 0,7, 10 binde 7 artıyor. Enflasyonu eğer elektriğe, doğalgaza zam yaparken düşünmezsen, sene başında MTV, ÖTV’ler arttı, şoför esnafı diyor ki; "Arabalar eski, kaza yapacağız. Bırak araba değiştirmeyi lastik değiştiremiyorum." ÖTV, KDV’yi düşürmezsen enflasyon düşmez. Geçen sene 17 bin 2 liralık asgari ücrete bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmadılar. Enflasyon çıktı yine yüzde 50. Bugün enflasyonu yüzde 1 olarak açıkladılar. Niye? Bugün açıklanan enflasyon toplam enflasyona etki edecek. Yüzde 2,5-3 çıksa, iki puan fazla zam verecek. Emekliye yüzde 12 değil, 11 vermek için, 16 değil, 15 vermek için bugün enflasyonu geçen sene olduğu gibi bütün zamlar 1 Ocak’tan geçerli, enflasyon yüzde 1 dediler. Yine SSK emeklisinin, yine devlet memurluğundan emekli olanın, Bağ-Kur emeklisinin, tarım Bağ-Kur emeklisinin cebinden para çaldılar.

"22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz. 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz"

Yüzde 11 ile, yüzde 15 ile geçim olmaz. 22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz. 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz. Dün Sayın Erdoğan Manisa’da benim hemşehrilerim bağırıyordu, ‘Geçim yoksa seçim var’ diye. Bugün Ardahan’da Ardahanlı hemşehrilerim bağırıyor. Eksi 17 derecede Türkiye’nin öbür ucunda, Manisa’dan 2 bin 400 kilometre ötede ses aynı. "Geçim yoksa, seçim var." Biz CHP olarak dün bismillah dedik, ilk çağrımızı Manisa’dan yaptık. Bugün Ardahan’dayız. Birazdan Ardahan’ımızın, Kars’ımızın güzel ilçelerine tek tek gideceğiz. Yarın Kars’tayız. Öbür gün Sarıkamış’tayız. Öbür gün Erzurum’dayız. Haftaya Konya’da, Mersin’de, Kahramanmaraş’tayız. Biz emeklinin sesini duyurmaya, emekçinin sesini duyurmaya, yetimin, yoksulun hakkını aramaya, çiftçimize sahip çıkmaya, arıcımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

"Halkın iktidarını, emeklinin, emekçinin, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanın iktidarını kuracağız"

Erdoğan zenginlerin dostudur. O emekliye bulamadığı parayı, beşli çeteye, 40 haramilere bulmaktadır. Onun 43 zengin müteahhidinin 37’si geçen sene bir kuruş vergi vermedi ama buradaki Ardahanlıların vergi vermekten anası ağladı. Elektrik kullanırken vergi, suda vergi, mazota vergi, ekmeğe vergi, kıyafete vergi, kırtasiyeye vergi, dolaylı vergilerin toplamı yüzde 67. Yüzde 20 de maaşlarından kestin, yüzde 87. Şirketler ne verdi? ‘Yüzde 13’ dedin, yüzde 11 vergi toplandın. Koca koca holdinglerden, koca koca zenginlerden, kırk haramilerden yüzde 11, garibandan, emekliden, emekçiden yüzde 87. Lanet olsun böyle düzene. Bu düzeni değiştireceğiz. Sizin iktidarınızı, halkın iktidarını, emeklinin, emekçinin, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanın iktidarını kuracağız. Göreceksiniz hep birlikte başaracağız, biz kazanacağız. Biz kazanınca yoksullar kazanacak. Biz kazanınca garibanlar kazanacak. Tuzu kuruların, ensesi kalınların iktidarı bitiyor. Ardahanlıların iktidarı geliyor. Milletin ve halkın iktidarı geliyor."

Anka Haber Ajansı