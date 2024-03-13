Özgür Özel, Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu İçin Alkış İstedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilerin bayram ikramiyelerini eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde aldıklarını hatırlattı ve Kılıçdaroğlu için alkış istedi.

Seçim mitinglerine devam eden CHP lideri, İzmir'in Menderes ilçesinde yaptığı konuşmada, emeklilere 2018 yılında verilmeye başlanan bayram ikramiyelerinin CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sayesinde olduğunu söyledi. 2018'de 1000 lira olan ikramiye ile 24 kg dana kıyma alınabildiğini anlatan Özel, bugünkü 3000 liralık ikramiye ile sadece 6 kg dana kıyma alınabildiğini belirtti. Bunun sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösteren Özel şöyle konuştu:

"Emekliler önümüzdeki ramazan bayramında ikramiye alacaklar. Sırası gelmişken hem hatırlayalım hem selamlayalım hem bir alkışla selam yollayalım. Emekliler kimin sayesinde emekli ikramiyesi alıyor? Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde. 2015’te CHP söyledi olmaz dediler, 1 Kasım seçimlerinde biz de vericeğiz dediler, 2018’de 1000 lira verdiler. 3 yıl gecikmeli. Beklediler beklediler seçime birkaç ay kala 1000 lira verdiler. Biz o 1000 lirayı beğenmedik. Dedik ki sizin asgari ücret vermeniz lazım en az. 1000 lira yeter dediler. O gün bizim beğenmediğimiz 1000 lira 24 kg dana kıyma alınıyordu. Bugün verdikleri 3000 liraya 6 kg dana kıyma alamazsın. Sadece bayram ikramiyesi ile ramazanda sahurda iftarda 30 ramazan mutfağınızdan dolabınızdan sofranızdan bayram geldiğinde bayram sofranızdan, evladınızın torunlarınızın kursağından geçecek 18 kg dana kıymayı sadece bayram ikramiyesinden eksilttiler. Eksiltenin adını ben söyleyim tekrar. Tek isim. Recep Tayyip Erdoğan başkası değil."

Anka Haber Ajansı