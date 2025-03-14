Özgür Özel, Eski Tbmm Başkanvekili Haydar Akar’ın Babasının Cenaze Törenine Katıldı

Özgür Özel, Eski Tbmm Başkanvekili Haydar Akar’ın Babasının Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın babası Celal Akar’ın Kocaeli Kartepe’deki cenaze törenine katıldı. Cenaze çıkışında gazetecilerin isteği üzerine kameralar karşısına geçen Özgür Özel, cumhurbaşkanı seçiminde kendisinin aday olacağı iddialarına yönelik soruya yanıt verdi. Akar ailesine başsağlığı dileyen Özel, “Magazin konularıyla benim bir ilgim yok” dedi.

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(KOCAELİ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın babası Celal Akar’ın Kocaeli Kartepe’deki cenaze törenine katıldı.

Eski TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın babası Celal Akar, dün hayatını kaybetti. Akar için Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki evinin önünde bugün cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko, Nail Çiler, Özgür Yıldızlı, eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce ile Akar’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Celal Akar, aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze çıkışında gazetecilerin isteği üzerine kameralar karşısına geçen Özgür Özel, cumhurbaşkanı seçiminde kendisinin aday olacağı iddialarına yönelik soruya yanıt verdi. Akar ailesine başsağlığı dileyen Özel, “Magazin konularıyla benim bir ilgim yok” dedi.

Anka Haber Ajansı

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