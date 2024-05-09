Özgür Özel Eskişehir'de: "Chp'nin Eskişehir'deki Başarısı Her Seferinde Kendini Aşan Sonuçlar Doğuruyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletvekillerimizin, örgütümüzün, belediye başkanlarımızın birbiri ile olan uyumu ve dayanışması bize başarı getiriyor. CHP’nin Eskişehir’deki başarısı kendini tekrar etmenin ötesinde her seferinde kendini aşan sonuçlar doğuruyor.” dedi.

HABER: GÜLARA SUABŞI / KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletvekillerimizin, örgütümüzün, belediye başkanlarımızın birbiri ile olan uyumu ve dayanışması bize başarı getiriyor. CHP’nin Eskişehir’deki başarısı kendini tekrar etmenin ötesinde her seferinde kendini aşan sonuçlar doğuruyor.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ardından partisinin seçimi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. CHP lideri Özel, bugün teşekkür ziyaretleri kapsamında, Eskişehir’e geldi. Özel burada, ilk olarak partisinin il başkanlığını ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından ilçe belediye başkanlıklarını ziyarete başlayan Özel, ilk olarak Odunpazarı Belediyesi'ne geldi.

Özel'i makamında ağırlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şunları söyledi:

"Kadromuzu gençleştirdik, 25 belediye meclis üyemizin 15'i 40 yaşın altında. Biz de genelde bütün çalışanlarımız sendikalı ve örgütlü. Belediye meclisi salonumuzda sendikaların, kent konseyinin ve CHP'nin birer özel koltuğu var. Sadece onların başkanları oturuyor hem meclis toplantısında da ciddi manada siyaset yapıyoruz ve onları konuşturmaya çalışıyoruz. Komisyonlarda komisyon başkanlarımız ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerini mutlaka alıyor ve çalışmaları o doğrultuda gerçekleştiriyoruz.''

CHP Genel Başkanı Özel de Eskişehir’in bir bütün olarak CHP’nin gurur duyduğu bir ekibe sahip olduğunu ifade etti ve "'Milletvekillerimizin, örgütümüzün, belediye başkanlarımızın birbiri ile olan uyumu ve dayanışması bize başarı getiriyor. CHP’nin Eskişehir’deki başarısı kendini tekrar etmenin ötesinde her seferinde kendini aşan sonuçlar doğuruyor.” dedi.

''Eskişehir’in yıllar önce CHP’nin kalesi değil, hatta merkez sağın kalesinin olduğu bir şehir olduğunun'" altını çizen Özel, şunları söyledi:

''Bugün geldiğimiz noktada önce belediye alınıp sonra merkez ve ilçe belediyeleri alınıp ardından belediye meclisi çoğunluğu sağlandıktan sonra bu seçimde Eskişehir nüfusunun yüzde 96’sının CHP tarafından yönetiliyor olması hepimiz açısından çok büyük bir onur. Burada belediye başkanlarımızın yönetim anlayışının çok büyük bir önemi var. Meslek örgütlerine, sendikalara alan açan, onların sözünü dinleyen, eleştiriden korkmayan ve ortak katılımcı bir anlayışla kenti yöneten sosyal demokrat anlayış Eskişehir halkı tarafından ödüllendirildi.

''AÇIK OTOPARK BELEDİYE BİNASI OLARAK KAZANDIRILDI''

CHP sol sosyal demokrat politikalar uyguluyor ama burada ayrımcılık yapmıyor. Bunu sadece solculara uygulamıyor, siyasi yelpazenin her tarafından seçmenleri kucaklamayı biliyor. İyi örnek olarak akla ilk gelen şehir şüphesiz ki Eskişehir, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi. Odunpazarı tarihi kent kimliğiyle, gelişme potansiyeli ile ve taşıdığı kentin sorumlulukla birlikte çok önemli bir dinamizmi hayata geçirdiğimiz bir yer. Bundan sonra da hem gelişerek hem de güçlenerek devam edeceğimize yürekten inanıyoruz. Belediye başkanlarımızın başarıları ile övünüyoruz. Bu gelecekte bize 2028’de yapılması planlanan ama halkımız ne zaman derse o zaman yapılacak olan seçimde en büyük güvencemiz etkili, adil, şeffaf; israfa değil hizmete dayalı, yandaşı değil vatandaşı kayıran anlayışı olacak. Biraz önce de açık otopark gibi görünen alanın belediye hizmet binası olarak kazandırıldığını öğrendik. Bir kez daha tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.''

Anka Haber Ajansı