Özgür Özel: "Eskişehir'de Dünümüze Güveniyor, Yarınımıza İnanıyoruz"

Özgür Özel: "Eskişehir'de Dünümüze Güveniyor, Yarınımıza İnanıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de CHP'li belediye başkan adaylarının tanıtıldığı aday tanıtım toplantısının ardından, sosyal medya hesabında; "Hiç eskimeyen bu güzel şehirde muhteşem bir veda ve harika bir başlangıç yaptık. Eskişehir'de dünümüze güveniyor, yarınımıza inanıyoruz" paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de CHP'li belediye başkan adaylarının tanıtıldığı aday tanıtım toplantısının ardından, sosyal medya hesabında; "Hiç eskimeyen bu güzel şehirde muhteşem bir veda ve harika bir başlangıç yaptık. Eskişehir'de dünümüze güveniyor, yarınımıza inanıyoruz" paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'deki aday tanıtım toplantısına katıldıktan sonra, sosyal medya hesabında; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP'li büyükşehir belediye başkan adayı Ayşe Ünlüce ile ilgili paylaşım yaptı.

Büyükerşen için hazırlanan ve aday tanıtım programında da izletilen videoyu paylaşan Özel, "Hiç eskimeyen bu güzel şehirde muhteşem bir veda ve harika bir başlangıç yaptık. Eskişehir'de dünümüze güveniyor, yarınımıza inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı

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