Özgür Özel, Euroleague Şampiyonu Olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımını Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımını tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımını tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özel, X hesabından yaptığı paylaşımla Fransız temsilcisi rakibini Villeneuve d'Ascq LM'i 106-73'lük skorla mağlup ederek üst üste 2. kez Kadınlar EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutladı.

Özel'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Kadınlar Euroleague'de üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımını yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Anka Haber Ajansı