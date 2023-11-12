Özgür Özel: "Eylemimiz, İkinci Bir Karara Kadar Devam Edecek"

Özgür Özel: "Eylemimiz, İkinci Bir Karara Kadar Devam Edecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anayasal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeyen Parti Grubumuzu; eylemlerinin 4'üncü gününde, bugün sabah saatlerinde Genel Kurul'da ziyaret ettim. Eylemimiz, ikinci bir karara kadar devam edecek" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anayasal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeyen Parti Grubumuzu; eylemlerinin 4'üncü gününde, bugün sabah saatlerinde Genel Kurul'da ziyaret ettim. Eylemimiz, ikinci bir karara kadar devam edecek" açıklamasını yaptı.

CHP milletvekillerinin, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine geçtiğimiz Perşembe günü TBMM Genel Kurulu’nda başlattıkları "Adalet Nöbeti" devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde TBMM Genel Kurulu'nda nöbet tutan milletvekillerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X (Twitter) hesabından şu paylaşımı yaptı:

"EYLEMİMİZ, İKİNCİ BİR KARARA KADAR DEVAM EDECEK"

"Anayasal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeyen Parti Grubumuzu; eylemlerinin 4'üncü gününde, bugün sabah saatlerinde Genel Kurul'da ziyaret ettim. Eylemimiz, ikinci bir karara kadar devam edecek."

Anka Haber Ajansı

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