Özgür Özel: Ferdi Başkan'ın Durumu Şu An Stabil Ve İyiye Gidiyor

Özgür Özel: Ferdi Başkan'ın Durumu Şu An Stabil Ve İyiye Gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumunun stabil olduğunu, ancak hayati tehlikenin henüz atlatılmadığını bildirdi. Özel, “İki saat önceye göre iyi durumda ama her şeyin iyi olduğunu söylemek için çok erken” dedi.

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumunun stabil olduğunu, ancak hayati tehlikenin henüz atlatılmadığını bildirdi. Özel, “İki saat önceye göre iyi durumda ama her şeyin iyi olduğunu söylemek için çok erken” dedi.

Özel, Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde bekleyişini sürdürüyor. Zeyrek'in durumuna ilişkin basını bilgilendiren Özel, şunları aktardı:

"Ferdi Başkan'ın durumu şu an stabil ve iyiye gidiyor. Tabii tehlikenin atlatıldığını söylemek için erken. Sabırlı olmak lazım, dua etmek lazım. Kalp masajının yapılmadığı sürede vücudunun ne kadar kendini koruduğunu dualarla bekliyoruz en iyisi olması için. Sağlık durumunu hocalar yakından takip ediyor. Dayanışma gösteren değerli Manisalılara teşekkür ediyoruz. Düzenli aralıklarla bilgilendirme yapacağız. Kötüye giden bir şey yok. İki saat önceye göre iyi durumda ama her şeyin iyi olduğunu söylemek için çok erken. Doktorların uygun gördüğünde uyandırılmasıyla her şey belli olacak. Gençlik arkadaşım, mücadele arkadaşım Ferdi Zeyrek kolay kolay teslim olmaz, bizi bırakmaz."

Anka Haber Ajansı

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