Özgür Özel: "Fişlemelerin Hepsini, Sarayın Bahçesinde Gençlerle Birlikte Yakacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykotun anayasal bir hak olduğunu hatırlatarak, "Öyle bir gazeteci üzerinden fişleme haberleri filan. Yok diyorlar ki ‘Efendim burada suç işlersiniz, fişlenirsiniz, ileride işe giremezsiniz.’ Öyle bir şey yok. O AK Parti’nin fişlemelerinin tamamını sarayın önünde bidonda o gece yakacağım ben. Merak etmeyin siz. Öyle bir fişleme, mişleme kimse korkmasın. Bu çağda fişleme olmaz, kalıcı fişleme hiç olmaz. AK Parti fişler. Zaten o kendinden olmayan kimseye yaşam imkanı vermiyor. O

HABER: Gülara SUBAŞI - KAMERA: Dursun ALKAYA

(TRABZON) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykotun anayasal bir hak olduğunu hatırlatarak, "Öyle bir gazeteci üzerinden fişleme haberleri filan. Yok diyorlar ki ‘Efendim burada suç işlersiniz, fişlenirsiniz, ileride işe giremezsiniz.’ Öyle bir şey yok. O AK Parti’nin fişlemelerinin tamamını sarayın önünde bidonda o gece yakacağım ben. Merak etmeyin siz. Öyle bir fişleme, mişleme kimse korkmasın. Bu çağda fişleme olmaz, kalıcı fişleme hiç olmaz. AK Parti fişler. Zaten o kendinden olmayan kimseye yaşam imkanı vermiyor. O fişlemelerin hepsini bulacağım, sarayın bahçesinde gençlerle bir bidonda yakacağız. Başında kutlama yapacağız. Bu kadar söyleyeyim yani. Kimse korkmasın. AK Parti korkuyor, AK Parti korksun" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, Trabzon'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin olarak, "Arkadaşlar, dün İstanbul'da hep birlikte Volkan Konak'ın cenaze namazında buluştuk. İstanbul'da büyük bir izdiham vardı; onu, sevenleri büyük bir coşkuyla uğurladı. Bugün ise memleketi Maçka'da, o söylediği ceviz ağacının altına defnedildi. Volkan Konak, kendi toprağına kavuştu ama anısı ve emanetleri her zaman başımızın üzerinde olacak. Evlatları bize emanettir. Bugüne kadar bizlere kazandırdığı ve bıraktığı eserler de emanettir. Cesareti emanettir" dedi.

Ortahisar'da bir caddeye Volkan Konak'ın adının verileceğini duyuran Özel, şunları söyledi:

"Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Türkiye'nin dört bir yanında onun adını yaşatacak; hem kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek hem de kültür-sanata yönelik yapılan binalara, konser salonlarına ismini verecek. Ancak biz Volkan Konak'a olan asıl borcumuzu, onun çok özlediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yaparak, Atatürk’ün yolundan yürüyenlerin Cumhurbaşkanı ve Bakan olduğu, bu ülkenin aydınlanma yürüyüşünü sürdürdüğü ve iktidarı kazandığımız gün ödeyeceğiz."

"Ölmüş adamın arkasından küfür edene susacak mısınız?"

Özel, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun Volkan Konak ile ilgili açıklamalarına sert tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen bazı partilerde, biri bir laf eder ya da bazen bir kamu görevlisi bir yanlış yapar. O yanlış yapıldığı anda şahsına aittir. Orada örneğin siyasi parti bu söylemi sahiplenmiyorsa soruşturma açar, hemen disipline sevk eder. Tavrını gösterir ve hatayı sırtlanmaz. Devlette bu olduğunda ilgili kurumun bunu yapması lazım. Günler geçti üstünden, Çatalca Müftüsü denilen nesne, insanlık dışı mahlukat, Volkan Konak için ‘Sahnede gebermiş, nasıl bilirdiniz diyecekler, nasıl bilirdik?’ diyecek kadar haysiyetsizleşmiştir. Bunu o dakika soruşturma açıp açığa alsalar dönüp ben bunu burada konu etmem. Ama üstünden bu kadar zaman geçmiş. Ailesi suç duyurusunda bulunmuş. Bugün ablaları ağlaya ağlaya, hıçkıra hıçkıra bunu söylüyorlar. Halen daha adam Çatalca Müftülüğünde görev yapıyor. Şimdi buna Diyanet İşleri Başkanı, ‘Ölülerinizi hayırla yad ediniz’ ifadeleri varken, zaman zaman da bu ifadeleri kendileri de hatırlatıyorken öyle herhangi biri filan değil, Çatalca Müftüsü. Bunun hakkında soruşturma açmamak demek, ‘Ben o ifadeleri paylaşıyorum’ demek. Bunu Diyanet İşleri Başkanı’na ve Recep Tayyip Erdoğan’a soruyorum. Volkan Konak gibi biri… Gözyaşları sel olup akıyor. Bütün Karadeniz, bütün Türkiye ona ağlıyor ve ona ‘Geberdi’ diyen, yaşam biçimine ilişkin göndermeler de yaparak toplumun çok önemli bir kısmını birbirine düşürmeye çalışan bu kişiye hiçbir şey demiyorsunuz. Yani Volkan Konak’a Recep Tayyip Erdoğan diyor ki ‘Gebermiştir.’ Öyle mi? Gecenin 23.30’unda yandaş kanallara koşturup, gençlerin boykotuna karşı dizilen beş bakan, bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı… Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kabinenin en makul ismi, siz ne diyorsunuz? Onu takip eden basın mensubu arkadaşlar bir uzatsın bakalım mikrofonu. Bu ayıbı mı paylaşıyorsunuz? Şimdi AK Partililerin mertliği bu mu, delikanlılığı bu mu? Ölmüş adamın arkasından küfür edene susacak mısınız? Susun, bu adam 17 - 25 Aralık sürecinde Recep Tayyip Erdoğan hakkında ‘+18 görüntüleri var’ diyen adam, bu adam. Bu adam, FETÖ’nün operasyonları sırasında FETÖ’yü destekleyen kişi. Ey Tayyip Erdoğan, Volkan Konak’a saygın yok, cenazeye saygın yok. Bak senin hukukunu biz korumuşuz o süreçlerde, 15 Temmuz’da biz korumuşuz. Sana ‘Ayıplı görüntüleri var’ diye tweet atmış adamı Çatalca’da müftü diye oturtuyorlar sen de Cumhurbaşkanıyım diye devletin başında oturuyorsun. Yazıklar olsun. Alma onu görevden, sana o yakışır. Çatalcalılar ona bakınca seni, sana baktığında onu görsünler. Ölünün arkasından laf eden kişiyi. Sana iftira eden kişi orada duruyorsa sen iktidarda miktidarda değilsin. Sen bir koltuğu işgal ediyorsun ama sen iktidarda falan değilsin zaten. İste dosyasını, bak. Ama bir tutum alacaksan Volkan Konak’a söylediği laf üzerinden tutum al."

"Bugün yapılan boykotu sonuna kadar destekliyoruz"

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot paylaşımları için soruşturma başlatması hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı endazeyi kaçırdı, şuurunu kaybetti. Ne yaptığı belli değil. Bir kere boykotun anayasal hak olduğu hem Anayasa Mahkemesi’nin hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarından net. Bu boykotu Türkiye siyasetine yakın dönemde en çok taşıyan parti; AK Parti. Doğan Medya Grubu’nu boykot eden, 2008’de ve 2009’da ayrı ayrı onlar. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli vesilelerle boykot çağrıları yapanlar onlar. Boykot Anayasal haktır. Çağrıyı yapan yapar, uyan uyar, uymayan uymaz. Saraçhane’deki listemizin arkasındayız ve o listeyi takip etmek isteyenler boykotyap.net sitesinden gerçek boykot listesine bakabilirler. Ortalıkta listeler uçuşuyor. Ama bugün kendi ilan ettiğimiz boykotun dışında 301 genç arkadaşımızın tutuklu olması ve üniversite öğrencilerinin genel tüketim boykotu çağrısına destek veriyoruz. Sözümüze değer veren herkesi kredi kartı çekmemeye, nakit alışveriş yapmamaya, mümkün olduğu kadar harcamaları düşürmeye, sıfırlamaya davet etti gençler. ‘Bizim için bir gün’ dediler. Biz de onların talebine destek verdik. Bugün ne sonuç alınacak göreceğiz. Bundan sonraki süreçte boykot listelerini yine boykotyap.net’ten takip edelim. Çünkü rakip firmaların isimlerini sahte boykot listelerini yazacak kadar yanlış listeler de dolaşıyor. Gerçeği boykotyap.net’tir. Bugün yapılan boykotu sonuna kadar destekliyoruz. Yarın, yarından sonra gençlerin başka kararları olur, onlarla ilgili destek ifadelerimizi yine ayrıca duyururuz. Bu sürekli boykot kararı değildir, sürekli boykot yaptıklarımız en sonuncusu NTV’nin tutumundan dolayı Doğuş Grubu olmak üzere A Haber, CNN Türk ve yandaş kanallar ile bu kanalların sahipleri; örneğin Demirören grubu.

"Radyo yayını varsa açar onu dinleriz"

Bugün için özel anlamı, mesela ATV boykot listesinde. Bugün soruyorlar, ‘Fenerbahçe - Galatasaray maçı var, ne olacak?’ ATV’yi boykot ediyoruz. ATV’nin elinde olmayan bir yerden, örneğin bir başka yerden radyo yayını varsa onu açar dinleriz. Onun dışında ben Fenerbahçeliyim, biricik annem Galatasaraylı. Ama biz bu akşam Fenerbahçe - Galatasaray maçını izlemek için ATV’yi açıp bakmayacağız. Bugün çok reklamlar alıyor ATV. Bu akşamki reytinge göre yarın fatura kesecek. Çok izlerseniz çok para kazanacak ATV. Az izlenirse az para kazanacak. Ben Fenerbahçe’yi gönlümden destekleyeceğim, anneciğimin takımı Galatasaray da kardeş kulübümüz. Her ikisi için iyi bir mücadeleyi diliyoruz. Maça gidip orada seyredecek olanlara iyi seyirler diliyoruz. Onun dışında kimseye pek bir seyir dilemiyoruz. ATV’nin; bu kadar düşmanlık yapan, Ekrem Başkan hakkında bu kadar iftiralar atan ve her fırsatta AHaber üzerinden bize kötülük yapanların yarın reklam için kesecekleri faturaları güçlendirmemek için ne kadar az rating, o kadar iyi. Elbette mutlaka Türkiye’de çok izlenenler arasında yer alacaktır, en çok izlenen olacaktır. Ama ne kadar izlenirse o kadar çok para kazandırıyor. ATV’yi açtıkça para kazandırıyorsunuz, kapattıkça para kaybettiriyorsunuz. Bir de böyle direkt açıp bakmayız ama onun raporu gelir. Bugün akşam ATV’ye reklam veren firmaların biraz da böyle gönlümüzde yeri olmayacak bundan sonra. Öyle hararetle ATV’ye reklam veren firmaların gönlümüzde çok yeri olmaz. Onu da ifade edeyim."

"Aybüke kardeşimize sahip çıkmak için ne yapmak gerekiyorsa ben yapacağım"

Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanların boykota yönelik açıklamaları ile TRT'nin oyuncu Aybüke Pusat'ın görevine son vermesine tepki gösterdi. Özel, şunları kaydetti:

"Dün akşam boykota karşı Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakanlar, en son Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Başkanı, olmadık açıklamalar yaptılar. Öyle bir gazeteci üzerinden fişleme haberleri filan. Yok diyorlar ki ‘Efendim burada suç işlersiniz, fişlenirsiniz, ileride işe giremezsiniz.’ Öyle bir şey yok. O AK Parti’nin fişlemelerinin tamamını sarayın önünde bidonda o gece yakacağım ben. Merak etmeyin siz. Öyle bir fişleme, mişleme kimse korkmasın. Bu çağda fişleme olmaz, kalıcı fişleme hiç olmaz. AK Parti fişler. Zaten o kendinden olmayan kimseye yaşam imkanı vermiyor. O fişlemelerin hepsini bulacağım, sarayın bahçesinde gençlerle bidonda yakacağız. Başında kutlama yapacağız. Bu kadar söyleyeyim yani. Kimse korkmasın. AK Parti korkuyor, AK Parti korksun. Yandaşlar korkuyor, yaptıkları kötülüklerin hukuk önünde hesabını verirler. Ama geçmişte AK Parti üyesi olanlar, asla korkmayın. Şu an AK Parti üyesi olanlar korkmayın. Hep birlikte kucaklaşacağız. Ama bugünkü sistemin aparatları korksun. Onlarla hep birlikte hesaplaşacağız. Ayrıca dün akşam TRT’de Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat kardeşimiz, boykotla ilgili kişisel tutumunu belirlemiş, hemen bugün ekmeği ile oynamışlar, dizideki oyuncu listesinden çıkarmışlar. Aybüke kardeşimize sahip çıkmak için ne yapmak gerekiyorsa ben yapacağım. Aybüke nerede oynarsa ona rekorlar kırdırtacağız. Hangi dizide oynarsa o diziyi hep beraber destekleyeceğiz. Bizim yapabileceğimiz ne varsa yapacağız. Bunlar bu kadar utanmaz adamlar. Bir sanatçı tutumunu ilan ediyor diye işiyle, aşıyla oynuyorlar. Yıllardır bunu yapıyorlar. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz. Bunu özellikle söylüyorum.

"Sen üç harflilerin beş yıldızlıların bakanısın"

Herkes bilsin ki psikolojik üstünlük muhalefettedir, bugünün muhalefetindedir, yarının iktidarındadır. Üstünlüğün üç ayağı var. Ahlaki üstünlük, zaten bizde. 55 sabıkalı sapıkların iftirasıyla içeri atıyorlar İstanbul’un seçilmişlerini. Psikolojik üstünlük bizde. Görüyorsunuz gençler ‘boykot’ diyor, yer yerinden oynuyor. Boykotun gücü haberdar olunmasında. Ticaret Bakanı gece 12’de televizyonda sabahın köründe manavda, kasapta boykotu duymayana duyuruyor. Şuursuzlar, şuurlarını kaybetmişler. Ama biz bugün boykotumuzu yaparız, yarın biz o esnafa yine sahip çıkarız. Üç harflilerlerden alışverişi destekleyen, her mahalleye üç harflileri getiren bu bakanlar, iktidar olduğunda söz veriyorlardı ‘Şehir içinde açtırmayacağız, dışarı taşıyacağız’ diye Recep Tayyip Erdoğan. Esnafın anasını ağlattılar. Bugün yalandan gitmiş kasap alışverişi yapıyor. O kasaba yarın biz sahip çıkacağız. O küçük esnafa biz sahip çıkacağız. Ama siz o büyük dev sermayenin, o mahalledeki terziyi AVM’nin eksi ikinci katında egzoz dumanı arasında paça kısaltan adamlar haline getirdiniz. Bütün mahalle esnafını batıran sizsiniz, bir de çıkmış bugün esnaf üzerinden numara yapıyor. Sen üç harflilerin, beş yıldızlıların bakanısın. Siz zenginlerin iktidarısınız. Biz halkın iktidarını kurduğumuzda bütün adalet yerine gelecek. Psikolojik üstünlüğünü de kaptırdılar. Çoğunluk enerjisi de bizde. Çoğunluk enerjisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil sadece, bütün muhalefette."

"Cunta milletin oylarıyla devletin başından yollanacak"

Özel, Saraçhane'de 1,2 milyonluk ve Maltepe'de 2,2 milyonluk mitingler yaptıklarını hatırlatarak, "En sert yasakları ilan ettiğiniz gün 1,2 milyonluk gece mitingi yapıyoruz. Dokuz gün tatil ilan edip İstanbul’u boşalttığınız gün 2,2 milyonluk Maltepe mitingi yapıyoruz. Ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde. Size yol görünüyor başka çaresi yok. Bu iktidara yol görünmüştür, bundan sonra geri sayım başlamıştır. Yapılacak ilk seçimde başımızda darbeye kalkışan 19 Mart cuntası yine milletin oylarıyla devletin başından yollanacaktır. Bugünkü iktidar sahipleri 19 Mart gününden beri cunta başıdırlar. Cuntanın başı da cuntaya katılan herkes de 19 Mart darbesini yöneten herkes de kurulacak ilk seçim sandığında, ilk erken seçim sandığında milletimizin oylarıyla çoğunluğun enerjisiyle, bugün imza kampanyasını hızla yürüten örgütümüzün verdiği iyi haberlerle, bu iktidarın gitmekte olduğunu görüyoruz. 19 Mart’ta darbe dediler, 23 Mart günü 15 milyon kişi geldi ve darbeyi püskürttü. İmza kampanyasında milyonları aştık. Hızla ilerliyoruz. Bundan sonra bu iktidarın gideceği günü bekliyoruz" dedi.

"Düşüncelerini ifade etmesine de tahammül edemiyorlar"

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarının engellenmek istenmesi hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

"Ekrem İmamoğlu’nun hesabı kendisinin bilgisi dahilinde, avukatlarına verdiği notlarla kullanılıyor. Son derece de doğru bir şey. Ekrem İmamoğlu’nun aldığı ceza hareket etme özgürlüğünü kısıtlıyor. Fikir özgürlüğünü, düşüncelerini ifade etmesini kısıtlıyor değil. Ama ona da tahammül edemiyorlar. Ben herhangi bir kısıtlama geleceğini sanmıyorum. Zaten cezaevinde olan çok sayıda siyasetçinin hesapları bunca yıldır kullanılıyor. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmemiş. Bu nasıl bir Ekrem İmamoğlu korkusuymuş ki hapisteyse tweet de atamasın. Neredeyse nefes de almasın diyecekler. Utanmasalar idam cezası verecekler. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Bu başvuruları yapanları, bu başvuruları değerlendirenleri yakından takip ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan tarihin en büyük çelişkisiyle karşı karşıya. Allah kimseyi bu hallere düşürmesin. Dün boykotu savunup bugün boykotu suç ilan etmek. Boykot çağrısı yapanlara başsavcı tarafından soruşturma açtırmak, başsavcı eliyle, bu iktidarın kendini tükettiğini, kendini bitirdiğini, gerçekle bağının koptuğunu, ne umuyorsa yalandan umduğunu gösteriyor. Biz gerçekleri hatırlatmaya devam edeceğiz."

"Ticaret bakanı: azgın azınlık sizsiniz"

Özel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın boykot yapanları "azgın azınlık" sözleri ile hedef almasını da eleştirerek, "Ticaret Bakanı, bir azgın azınlık varsa siz bir avuçsunuz. Arkanızda ne halk var, ne devletin tamamı var. Azgın azınlık sizsiniz, bir avuçsunuz. Ve siz 2002’de Erdemliler Hareketi diye çıkınca bu millet sizi birinci parti yaptı, defalarca yaptı. Biz saygı duyduk. Şimdi ikinci parti olmuşsunuz son anketlerde fark daha da açılıyor, çok daha beter olacaksınız inşallah. Azgın azınlık dediği azmış, sürekli oraya buraya saldıran, rakiplerini içeri atan, yenemediği, bükemediği bileği kırmaya çalışan bir ekiple karşı karşıyayız. Bir yeşil alanı gördüğünde gözü dönüp oraya çok katlı gökdelenler diken bir partiden, İstanbul’a ilk geldiklerinde dört gökdelen vardı, şimdi 257 gökdelen var. O 253 hançeri oraya saplayan Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Helikopterden gördüğü her boş araziyi Katarlılara pazarlayan Erdoğan. İstanbul’a Kanal İstanbul diye bir hançer daha saplamaya çalışan Erdoğan. Daha yapmadığı kanalın etrafını Katarlılara satan Erdoğan. Bir avuç azgın azınlık, onların da bir mensubu bu ifadeyi söyleyen Bakan. Biz makul ve haklı çoğunluğuz. Makul ve haklı çoğunluğuz. Üzülerek ifade ediyorum sizin açınızdan, ben çok memnunum. Artık bizim yanımızda eskiden sizin yanınızda olan çok sayıda insan da var. Biz sadece kendimizden ibaret değiliz. Sosyal demokratların yanında milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, liberal demokratlar, Kürt demokratlar. Geçmişte AK Parti’ye oy veren milyonlar bizimle beraber. Biz haklı çoğunluğuz, azgın azınlık Sayın Bakan ve siyaset yaptığı partideki bir avuç yöneticidir" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı