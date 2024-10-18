Özgür Özel, Gazipaşa’da Partisinin İlçe Başkanlığı Ve Gazipaşa Belediyesi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Antalya’da CHP Gazipaşa İlçe Başkanlığı ve Gazipaşa Belediyesi’ni ziyaret etti.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANTALYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Antalya’da CHP Gazipaşa İlçe Başkanlığı ve Gazipaşa Belediyesi’ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimler ardından başladığı hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Özel bu kapsamda bugün, Antalya’ya geldi.

Antalya ziyareti boyunca Özel’e; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, genel başkan yardımcıları ve Antalya milletvekilleri eşlik etti.

Özel’in Antalya’daki ilk durağı, Alanya oldu. Alanya’nın ardından Gazipaşa’ya gelen Özel ilk olarak partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Özel burada, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Fahri Oğuz ve parti örgütüyle bir araya geldi.

Özel ardından Gazipaşa Belediyesi’ni ziyaret etti. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Özel’i makamında ağırladı. Özel, Yılmaz’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Anka Haber Ajansı