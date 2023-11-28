Özgür Özel, Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik Ve Gençlik Kolları Myk Üyeleriylı Bir Araya Geldi

Özgür Özel, Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik Ve Gençlik Kolları Myk Üyeleriylı Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini TBMM'de ağırladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini TBMM'de ağırladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Gençlik Kolları MYK üyeleriyle TBMM'deki odasında bugün bir araya geldi. Özel, Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik ve Gençlik Kolları MYK üyelerinin ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Gençlik Kolları Başkanımız Gençosman Killik ve Gençlik Kolları MYK üyelerimizle TBMM'de bir araya geldik. Partimizi gençlerin enerjisiyle iktidara taşıyacağız."

Anka Haber Ajansı

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