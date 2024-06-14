Özgür Özel, Gezi Parkı Eylemlerinde Hayatını Kaybeden Ethem Sarısülük İçin Anma Mesajı Yayımladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü ölümünün 11. yılında andı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü ölümünün 11. yılında andı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara'da polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarılsülük için X hesabından bu akşam bir anma mesajı paylaştı.
Özel'in paylaştığı mesaj şöyle:
"Demokratik protesto hakkını kullanırken Ankara'nın göbeğinde vurulan Ethem Sarısülük'ü ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Verilen cezaların vicdanları tatmin etmesi, sorumluların hesap vermesi için bu cinayeti unutturmayacağız!"
Anka Haber Ajansı